Yangın Sonrası Ağaçlandırma: 6,6 Milyon Fidan

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Tırazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda 5 yıl önce çıkan yangında küle dönen alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. 6 milyon 650 bin fidanın dikildiği yanan orman, bakım çalışmaları sonucunda tekrar yeşil örtüsüne kavuşturuldu.

Karabağlar'a bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında 18 Ağustos 2019'da çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, 53 saatte söndürüldü. Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, iş makineleriyle yanan ağaçların enkazını temizledi. Sahanın kara görüntüden kurtulması için de yoğun çaba harcadı. Yangınından etkilenen ormana bugüne kadar 6 milyon 650 bin adet fidan dikildi. 6 yıl boyunca düzenli olarak yürütülen bakım çalışmaları sonucunda, orman tekrar yeşil örtüsüne kavuşturuldu.