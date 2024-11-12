Yangın Sonrası Koyunun Mucize Doğumu

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DİYARBAKIR'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 15 kişinin ölümüne neden olan yangında yaralanıp, tedavisi için Osmaniye'ye getirilen koyun, 4 ay sonra doğum yaptı. Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından tüm tedavi ve vitamin destekleriyle sağlığına kavuşan 'Esin' adı verilen koyunun dünyaya getirdiği kuzuya da 'Şenay' adı verildi.

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında 21 Haziran'da çıkan anız yangını, 66 kilometrelik alanda etkili oldu. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında 15 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Yangından etkilenen 31 küçükbaş çiftlik hayvanı, tedavileri için Osmaniye'ye getirildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yapılan ilk muayenelerinde, kulak, meme, ayak ve tırnak gibi uzuvlarında, karın bölgelerinde ve burun kısımlarında ciddi derecede yanıklar olduğu belirlenen koyun ve keçiler tedaviye alındı. Gönüllü veteriner hekimler ve sağlık ekibiyle birlikte ciddi bir yanık tedavi programı hazırlanan hayvanlara tüm imkanlarla müdahaleler yapıldı.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ve HAYTAP ekibinin müdahaleleri ve tedavileri sayesinde, yangından kurtarılan hayvanlar yeniden yaşama tutundu. Çiftlikteki küçükbaş hayvanlardan biri 4 ay sonra doğum yaptı. Doğum yapan koyuna, HAYTAP İzmir temsilcisinin ismi 'Esin' verildi. Kuzusuna ise Aydın temsilcisi Şenay Tekinbaş'ın adı konuldu. Hayvanların bir süre sonra HAYTAP'ın Dalaman'daki çiftliğine gönderileceği ve yaşamlarını orada sürdürecekleri belirtildi.

'BİZLERE UMUT OLDU'

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bu olayın hayvan hakları ve korunması konusundaki çabaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Laçinbala, "Bir mucizeyle karşı karşıyayız. Anne koyun yangın sırasında 1 aylık gebeymiş ve burada doğum yaptı. Çok güzel bir dişi hayvanı bize armağan etti. Bizlere umut olan bu canımıza da Aydın temsilcimizin ismini koyduk. 'Şenay' kuzumuz inşallah ömrüyle büyür" dedi.

Laçinbala, anne koyun ve kuzusunun sağlık problemlerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,