Yangın Tüpü Alırken Kaliteye Dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangın Tüpü Alırken Kaliteye Dikkat

Yangın Tüpü Alırken Kaliteye Dikkat

Uzmanlar, yangın söndürme malzemesi alırken kaliteyi önemsemeye ve eğitim almaya çağırıyor.

01.02.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının ardından talebin arttığı yangın söndürme malzemelerini alırken kalitenin önemsenmesi çağrısında bulundu.

Trabzon'da çeşitli noktalardaki işletmelerde bir kilogramlık yangın söndürme tüpü ortalama 400-500, 2 kilogramlık tüp 500-600, 6 kilogramlık tüp ise bin ile 1200 lira arasında satışa sunuluyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yangın söndürme malzemeleri satan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Bölge ve Eğitim Amiri Emin Uzun, AA muhabirine, vatandaşların yangın söndürme cihazlarına ilişkin itfaiyeden veya iş güvenliği uzmanlarından eğitim alması gerektiğini söyledi.

Uzun, yangın söndürme cihazı alınırken A-B-C sınıfı olmasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu saymış olduğum üçü, yangın ve elektrik yangınlarında kullanılabiliyor. Otoparklarda, ağır iş olan yerlerde mutlaka tekerlekli kuru kimyevi toz bulunması gerekiyor." dedi.

Yangın tüplerinin görünür yerde olması gerektiğini vurgulayan Uzun, "Bir beton veya direk arkasında olmaması lazım. Her 25 metrede bir bunların olması lazım. Otel gibi, 250 metrekare olan yerlerde kuru kimyevi toz bulunması gerekiyor. Bu tüplerin 90 santimetrede olması gerekiyor." diye konuştu.

Uzun, yangın söndürme cihazı alınırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Manometrenin üzerindeki ibre kısmı sol tarafta sıfır ise tozu bitmiş veya gazı kaçmış olabilir. İbre yeşilin üzerinde ise dolu demektir. İbre, sağdaki kırmızının üzerinde ise basınç yüksek olduğunda arıza yapmış olabilir. Bunda bir de dikkat edilecek başlama ve bitiş tarihi. TSE belgeli olması lazım çünkü bazen merdiven altı korsan firmalar oluyor. Firma önemlidir. Satış yeri bellidir. Bunların yılda bir bakımları vardır. Gazlarına, hortumlarına bakılır. 4 yılda bir de içerisindeki azot ve tozun mutlaka yenilenmesi gerekiyor."

"İnternetten yangın tüpü alanlar var, onları tavsiye etmiyorum"

Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde 30 yıldır yangın tüpü imalatı ve satışını gerçekleştiren Enzer Ün de Bolu'daki otel yangınından sonra ürünlerde fiyat artışı yapmadıklarını söyledi.

Vatandaşların özellikle de internetten yangın söndürme malzemesi alırken dikkatli olmaları gerektiğini belirten Ün, "İnternetten yangın tüpü alanlar var, onları tavsiye etmiyorum." dedi.

Ün, ürünlere özellikle kurumsal işletmelerin talebinde artış olduğunu ifade ederek, "Binaların, sitelerin talep artışı oldu. Sitelerden bakıma gelen yangın tüpleri var. Bunlar tozlu tüpler ve yılda bir defa bakımlarının yapılması lazım. İş yerleri olsun, evler olsun ihmal etmesinler. Ellerindeki mevcut tüplerin bakımlarını mutlaka yaptırsınlar." diye konuştu.

Kahramanmaraş Caddesi'nde esnaflık yapan Mustafa Serdar da Trabzon'da fahiş fiyat artışı yaşanmadığını dile getirerek, "Bu konuda Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatı önleme noktasında bizleri denetledi, faturaların tebliğ edilmesini söylediler. Bizim gibi Türkiye genelinde 600'e yakın firma var. Bu firmalar, hizmet yeterlilik belgesine sahip, merdiven altı firmalar değildir. Bunu hiç kimse bu şekilde yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İnternetten alınan yangın söndürme ürünlerinin ihtiyacı karşılamadığını savunan Serdar, şöyle konuştu:

"Halk, rakama bakarak itibar ediyor ama burada önemli olan şey tüpün içindekidir. Bunu vatandaş görmüyor. Bazı internet sitelerinde satılan tüpler B-C tipi tüplerdir. Aslında A-B-C çok kapsamlıdır. B-C tüpleri, bazı yangınları söndürebilir fakat A-B-C tipi bütün yangınları söndürme etkisine sahiptir."

Kaynak: AA

Kartalkaya, trabzon, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Tüpü Alırken Kaliteye Dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti
20:16 Lüleburgaz Belediyesi’nin yüzde 900’luk su zammına büyük tepki Lüleburgaz Belediyesi'nin yüzde 900'luk su zammına büyük tepki
19:58 Karaman’da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:20 Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz’e tutuklama talebi Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi
18:18 Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 16:06:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yangın Tüpü Alırken Kaliteye Dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.