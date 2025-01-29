Yangın Uçak Kazası: Vatandaşlar Tehlikeye Rağmen Uçakla Fotoğraf Çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangın Uçak Kazası: Vatandaşlar Tehlikeye Rağmen Uçakla Fotoğraf Çekiliyor

Yangın Uçak Kazası: Vatandaşlar Tehlikeye Rağmen Uçakla Fotoğraf Çekiliyor

Didim'de çıkan maki yangınına müdahale ederken batan yangın söndürme uçağı, Muğla'nın Milas ilçesinde karaya çıkarıldı. Uyardığı halde vatandaşların fotoğraf çektiği uçak, 7 aydır bölgedeki sahilde beklemekte.

29.01.2025 14:27  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'ın Didim ilçesinde çıkan maki yangınına müdahale etmek için Bafa Gölü'nden su alırken kaza kırıma uğrayıp batan ve Muğla'nın Milas ilçesinde karaya çıkartılan uçak, 7 aydır burada bekliyor. Uyarı levhasına rağmen vatandaşlar uçak önünde hatıra fotoğrafı çekiliyor, çocuklar da kokpite girip oynuyor.

Didim'de 14 Haziran 2024'te çıkan maki yangına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçaklardan biri, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su alırken battı. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uçaktaki mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerce 3 mürettebat kurtarılırken, burnu su alıp battığı belirlenen uçak tamamen suya gömüldü. 30 Haziran 2024'te 14 metre derinliğe inen dalış timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu göl yüzeyine çıkarılan uçak, teknelerle Milas'a bağlı Kapıkırı Mahallesi'ndeki sahile getirildi. Uçak daha sonra vinç ile karaya alındı. Burada uçağın ön kısmına 'Uçak etrafına yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' levhası konuldu.

Uyarıya rağmen vatandaşlar uçak önünde hatıra fotoğrafı çekiliyor, çocuklar da kokpite girip, oynuyor. Uçağın bölgeden ne zaman alınacağının henüz belli olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Milas, Muğla, Didim, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Uçak Kazası: Vatandaşlar Tehlikeye Rağmen Uçakla Fotoğraf Çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:54:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yangın Uçak Kazası: Vatandaşlar Tehlikeye Rağmen Uçakla Fotoğraf Çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.