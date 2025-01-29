Yangın Uçak Kazası: Vatandaşlar Tehlikeye Rağmen Uçakla Fotoğraf Çekiliyor

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AYDIN'ın Didim ilçesinde çıkan maki yangınına müdahale etmek için Bafa Gölü'nden su alırken kaza kırıma uğrayıp batan ve Muğla'nın Milas ilçesinde karaya çıkartılan uçak, 7 aydır burada bekliyor. Uyarı levhasına rağmen vatandaşlar uçak önünde hatıra fotoğrafı çekiliyor, çocuklar da kokpite girip oynuyor.

Didim'de 14 Haziran 2024'te çıkan maki yangına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçaklardan biri, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su alırken battı. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uçaktaki mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerce 3 mürettebat kurtarılırken, burnu su alıp battığı belirlenen uçak tamamen suya gömüldü. 30 Haziran 2024'te 14 metre derinliğe inen dalış timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu göl yüzeyine çıkarılan uçak, teknelerle Milas'a bağlı Kapıkırı Mahallesi'ndeki sahile getirildi. Uçak daha sonra vinç ile karaya alındı. Burada uçağın ön kısmına 'Uçak etrafına yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' levhası konuldu.

Uyarıya rağmen vatandaşlar uçak önünde hatıra fotoğrafı çekiliyor, çocuklar da kokpite girip, oynuyor. Uçağın bölgeden ne zaman alınacağının henüz belli olmadığı öğrenildi.