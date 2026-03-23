Yangında 7 Aylık Hamile ve 5 Çocuğu Hayatını Kaybetti

23.03.2026 18:19
Antalya'da çıkan yangında hamile Leyle Elali ve 5 çocuğu hayatını kaybetti, cenazeleri Suriye'ye gönderildi.

ANTALYA'da konteynerde çıkan yangında yaşamını yitiren 7 aylık hamile Leyle Elali (27) ile 5 çocuğunun cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Suriye'nin Münbiç kentinde defnedilecek.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde 20 Mart'ta saat 01.30 sıralarında Suriyeli ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edip, söndüren ekiplerin konteynerde yaptığı aramada 7 aylık hamile Leyle Elali ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ve Mahmud Ahmed'in (4) cansız bedenlerine ulaşıldı. Dumandan etkilenen Şevvah Ahmed (29), Mahmud Ahmed (53) ve Ahmed Ahmed (2) ile Türk vatandaşı işletme sahibi Rahman Genç (51) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Söndürme çalışmalarına yardım ederken yaralanan kişi de hastaneye götürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

CENAZELER SURİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda, 3 gün önce kente gelen Leyle Elali'nin babasından kan örneği alınarak DNA testi yapıldı ve kimlikler tespit edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Leyle Elali ile 5 çocuğunun cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Elaili'nin babası, gözyaşları içinde kızı ve torunlarına veda etti. Hava yolu ile Gaziantep'e nakledilecek cenazeler, ardından kara yolu ile götürülecekleri Suriye'nin Münbiç kentinde defnedilecek.

Kaynak: DHA

