Yangında can veren Derya Türeyen'in cenazesi Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilecek - Son Dakika
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Yangında can veren Derya Türeyen'in cenazesi Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilecek

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Yangında can veren Derya Türeyen\'in cenazesi Kimsesizler Mezarlığı\'na defnedilecek
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Yangında can veren Derya Türeyen\'in cenazesi Kimsesizler Mezarlığı\'na defnedilecek
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Eyüpsultan'da gecekonduda çıkan yangında 70 yaşındaki Derya Türeyen yaşamını yitirdi. Kardeşi Sabahattin Türeyen, cenazenin Kimsesizler Mezarlığı'na defnedileceğini, evdeki 60 bin liranın da yandığını söyledi.

Canan İLARSLAN - Vehbi DEMİR - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL EYÜPSULTAN'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan Derya Türeyen (70), elektrikli sobanın devrilmesi sonucu gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle kardeşiyle ilgilenemediğini belirten Sabahattin Türeyen, kardeşinin cenazesinin Kimsesizler Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti. Türeyen, kardeşiyle beraber evde bulunan 60 bin liranın da yandığını belirterek "Annemizden kalan hakkına düşen 60 bin lira yanındaydı, evle birlikte bu para da yandı kül oldu" diye konuştu.

Yangın, saat 02.00 sıralarında İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. İddiaya göre yatmadan önce elektrikli sobayı çalıştıran Derya Türeyen, uyuduğu sırada sobanın devrilmesiyle evde yangın başladı. Gecekondudan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm gecekonduyu sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında gecekondunun çatısı çöktü. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından gecekonduda inceleme yapan ekipler, bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Derya Türeyen olduğu belirlenen cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

'KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK'

Kardeşinin cenazesini teşhis etmek için Adli Tıp Kurumu'na gelen Sabahattin Türeyen, işlemlerin ardından kurumdan ayrıldı. Tekirdağ'da yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle kardeşiyle ilgilenemediğini belirten Türeyen, kardeşinin cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Kimsesizler Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.

'YATMADAN ÖNCE ELEKTRİKLİ SOBAYI AÇMIŞ'

Sabahattin Türeyen, "Ben abisiyim. Saat 04.00'te, Eyüpsultan İslam Bey Mahallesi'nde teyzemin kızları var. "Kardeşin evde yanıyor, kurtaramadık. İtfaiye geldi kurtaramadılar. Ev cayır cayır yandı, kül oldu. Biz camlardaki demirleri kırmaya çalıştık kıramadık. Taş vurduk ama kıramadık, çıkaramadık" dedi. Duman her yeri bürümüş, her yeri kapatmış. Herhalde sersemlemiş. "Buradayız gel" demişler ama çıkamamış. Bağırmışlar, sesi duyulmuş ama gel demişler. Yatmadan önce elektrikli sobayı açmış, herhalde uyku sersemliğiyle alev başlayınca alevden kurtulamamış. Alev çoğalıyor. Elektrik sobası muhakkak ters dönmüş. Uyuduğu anda elektrik soba ters bir şekilde değil de alevli olan tarafına dönünce o da o sıra uykudaymış. Alev birden çoğaldıktan sonra dumanlardan herhalde birşey görememiş. Elektrikli soba yattığı yere sanırım yakınmış." dedi.

'20 SENE ÖNCE ÇOCUĞUNU KAYBETTİ'

Türeyen, "Yalnız yaşıyordu. Ben de Tekirdağ'a taşındım. Burada kimsesi yoktu. 20 seneden fazla oldu çocuğunu kaybetti. Bu yanan evde kendinde olan fotoğrafların hepsi yok olmuş kül olmuş. Yangından sonra kömür gibi olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

'ANNEMİZDEN KALAN HAKKINA DÜŞEN 60 BİN LİRA EVLE BİRLİKTE YANDI'

Kardeşinin annesinden hakkına kalan paraların da kül olduğunu belirten Türeyen, "Kirada, gecekonduda yaşıyordu. 65 yaş aylığı alıyordu. Onunla geçinmeye çalışıyordu. Annemizin memleketi, Kastamonu'nun Araç ilçesinde, Tuzaklı köyünde hakları vardı. O haklarını biz araştırdık satıldı. Hakkına ne düşerse ona da verdik biz de aldık. O paraları benim yeğenim avro olarak yapmış, ona verdi. Annemizden kalan hakkına düşen 60 bin lira yanındaydı, evle birlikte yandı kül oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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