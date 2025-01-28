Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit - Son Dakika
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Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit

Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit

Amasya'da mevlit okutuldu, 78 fidan dağıtıldı. Dernek Başkanı üzüntülerini belirtti.

28.01.2025 13:19
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Merzifon Gençleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Medrese Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Koçak, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum. Yangında kaybettiğimiz 78 can için 78 fidan dağıtıp mevlit okuttuk. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: AA

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