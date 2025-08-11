Yangından Kurtarılan Hayvanlar

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan yangını söndürmek için çalışan orman işçileri, alevlerin arasında kalan 2 köpek yavrusu ve bir kaplumbağayı kurtardı.

Güzelyalı Karanlık Liman girişindeki alevlerle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, ağaçlık alanın içinde köpek yavruları ve bir kaplumbağa olduğu fark etti.

Yanan alana yaklaşan orman işçileri, alevlerin arasından aldıkları 2 köpek yavrusu ve kaplumbağayı güvenli alana taşıdı.

Kurtarılan hayvanlara vatandaşlar ve görevliler tarafından su verildi.