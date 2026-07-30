Yangından Kurtulan Kedi 'Luna' Hayata Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangından Kurtulan Kedi 'Luna' Hayata Dönüyor

Yangından Kurtulan Kedi \'Luna\' Hayata Dönüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca'daki orman yangınından kurtulan 'Luna' kedisi tedavi altına alındı ve hayata tutunuyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında vücudunun çeşitli bölgeleri, tüyleri ve patileri yanan "Luna" isimli kedi, tedaviyle hayata tutundu.

Kumluca'da 50 hektardan fazla ormanlık alan ile çok sayıda evin zarar gördüğü yangından evcil hayvanlar da etkilendi.

Yangını haber alır almaz bölgeye giden Kemer Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllü veteriner hekimler, yangından etkilenen kaplumbağa, kedi ve köpekleri güvenli bölgeye taşıdı.

Ekiplerin çalışması sırasında alevlerin arasından çıkarak yardım ekiplerine ulaşan "Luna" isimli kedi, Kemer'deki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Tüyleri ve bıyıkları tamamen yanan, yüzü, kulakları, sırtı ve patilerinde yanık oluşan kedi, ilk müdahalenin ardından yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Kedinin tedavisini üstlenen veteriner hekim Olgun Aslan, AA muhabirine, 2021'deki Manavgat orman yangınının kendilerine önemli bir tecrübe kazandırdığını söyledi.

O dönemde de veteriner hekimler olarak organize olup yardıma muhtaç hayvanlara destek verdiklerini belirten Aslan, kliniklerini yangından etkilenen hayvanlara açtıklarını ifade etti.

Tedavisi yaklaşık 10 gün daha sürecek

Kumluca'da yangının başlamasıyla teyakkuza geçtiklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Yangın bölgesine yakın çok sayıda kedi ve köpek olduğunu öğrendik. Onları güvenli alana taşıdık. Bu sırada uzun tüyleri tamamen yanmış, yüzünde, kulaklarında, patilerinde, sırtında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar bulunan 'Luna' kliniğimize getirildi. Acil müdahalesini yaptık. Tedavisi yaklaşık 10 gün daha sürecek. Yangının içerisinden çıkmayı bir şekilde başarmış. Tüm vücudu ve tüyleri yanmasına rağmen alevlerin arasından çıkarak yardım ekiplerine koşmuş. Bu yaşama azmi, iyileşme sürecine de olumlu katkı sağlayacaktır."

Aslan, yangın bölgesinden çıkarılan "Luna"nın yanı sıra 11 kedi ile 9 köpeğin de barınma ihtiyacını karşıladıklarını, ısı çarpması yaşayan bir köpeğin de tedavisini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Kumluca, Güncel, Çevre, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangından Kurtulan Kedi 'Luna' Hayata Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:29:50. #7.13#
SON DAKİKA: Yangından Kurtulan Kedi 'Luna' Hayata Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.