Yangından Kurtulan Korku Dolu Anlarını Anlattı - Son Dakika
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Yangından Kurtulan Korku Dolu Anlarını Anlattı

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Yangından Kurtulan Korku Dolu Anlarını Anlattı
07.06.2025 21:13
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Yangından Kurtulan Korku Dolu Anlarını Anlattı
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Diyarbakır'da yangından kurtulan Nülifer Kurt, korku dolu anlarını ve yaşadığı zorlukları paylaştı.

Diyarbakır'daki yangından kurtulan şahıs korku dolu anları anlattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan yangından etkilenen Nülifer Kurt korku dolu anlattı.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava Sitesi'ndeki apartmanda çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Bina sakinlerinden Nülifer Kurt, dairede tek başına olduğunu, koku geldiğini, evi kontrol ederken kokunun binadan geldiğini fark ederek balkona geçip saatlerce mahsur kaldığını söyledi. Kurt, "İtfaiye ekibi beni kurtardı. Evimi kullanmak için izin istediler ben de verdim, yeter ki beni indirin aşağı evimi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz dedim. Yangını söndürün daha fazla can yanmasın bir şey olmasın dedim, çok korkunçtu. Allah kimseye yaşatmasın. Şu an biraz daha toparlandım kardeşimde kalıyoruz ama gerçekten çok zordu, çok korkunç bir şeydi. Güvenliği aradığımda 'ara tesisat yanmış balkondan ayrılmayın, sakın panikle aşağı atlamayın Allah'tan kendinizi balkona atabilmişsiniz' dedi ve ben iç tarafın balkon kapısını falan da açık tutmadım çünkü ev duman doldu oradan beni rahatsız eder diye, ona rağmen duman bayağı rahatsız etti. Zaten direkt sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü devlet hastanesine oksijen verdiler, serum taktılar genel durumum iyiydi çok şükür ama psikolojik olarak kötü hissediyorum daha iyiyim şu an" dedi.

Ayrıca bina içerisinde her katta yangın hortumlarının olduğu ve birçoğunun kullanılamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yangından Kurtulan Korku Dolu Anlarını Anlattı - Son Dakika

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