Yangınlar Kontrol Altına Alındı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin 3 yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil vatanımızı alevlere karşı savunmayı aralıksız sürdürüyoruz. Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile Çanakkale merkez, Dardanos ve İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.