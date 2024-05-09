Yanis Varufakis, Almanya'ya dava açtı - Son Dakika
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Yanis Varufakis, Almanya'ya dava açtı

Yanis Varufakis, Almanya\'ya dava açtı

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'ya dava açtığını duyurdu. Varufakis, Alman devletini temel hakların ihlali ve hakaretten dolayı mahkemeye vereceğini belirtti. Eski bakan, davayı gerektiği takdirde Avrupa mahkemelerine taşıyacak.

09.05.2024 16:09
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Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varufakis, kendisi için siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'ya dava açtığını duyurdu.

Eski Bakan Varufakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine siyaset ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'yı dava ettiğini doğrulayarak, şunları kaydetti:

"Öncelikle Alman vatandaşlarının kendilerini kimin, ne zaman ve hangi gerekçeyle suçladığını bilme hakkını savunmak için ve Alman devletinin skandal bir şekilde 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle benden esirgediği bilgiler için Alman devletini mahkemeye veriyorum."

Yunan siyasetçinin kurduğu Avrupa'daki Avrupa İçin Demokrasi Hareketinden (DiEM25) yapılan açıklamaya göre, dava "temel hakların ihlali ve hakaretten" açılacak.

Varufakis, davayı gerektiği takdirde Avrupa mahkemelerinde (Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) temyize götürecek.

Ne olmuştu?

Varufakis, 13 Nisan'da, Almanya İçişleri Bakanlığının, Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle kendisine siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu.

Yunan ekonomist, yasağın sebebinin 12 Nisan'da başkent Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söylemişti.

Bakanlık, Varufakis'in kararın gerekçesine dair bilgi talebini "yorumsuz" bırakmıştı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Almanya, Maliye, Politika, Güncel, Son Dakika

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