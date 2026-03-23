Yankesicilikle Cep Telefonu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda, yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde, 5 Ocak'ta, S.D. isimli kişinin, cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, S.D'nin yanına gelen, S.G. (46) isimli zanlının yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığını belirledi.
Aynı gün yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
