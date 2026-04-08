Yankı Bağcıoğlu'ndan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye Ziyaret

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret ederek, savunma politikaları ve güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarete CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı da katıldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Ünlüce, "Ülkemizin savunma politikalarına dair yürütülen çalışmalar ve güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyareti için Sayın Bağcıoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşme kapsamında Türkiye'nin savunma politikalarına ilişkin yürütülen çalışmalar ele alınırken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, Bağcıoğlu'nun şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.