Yankı Bağcıoğlu: "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz İçin Yapılacak Her Çalışma, Bu Ülkeye Olan Borcumuzdur" - Son Dakika
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Yankı Bağcıoğlu: "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz İçin Yapılacak Her Çalışma, Bu Ülkeye Olan Borcumuzdur"

Afyonkarahisar’daki şehit ve gazi derneklerini ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılacak her çalışma, bu ülkeye olan borcumuzdur. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz ve diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Şehit ve gazilerimize vefa göstermek yalnızca ziyaretlerle değil, onların hayatını kolaylaştıracak somut adımlarla mümkündür. Ortez-protez sorunu gibi yıllardır çözülemeyen meseleler, siyasi partiler arası bir rekabetin değil, iş birliğinin konusu olmalıdır. Bu sorunlar çözülmediği sürece şehit ve gazilerimizin mağduriyetleri devam edecektir” dedi.

04.12.2024 13:03
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(ANKARA) - Afyonkarahisar'daki şehit ve gazi derneklerini ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılacak her çalışma, bu ülkeye olan borcumuzdur. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz ve diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Şehit ve gazilerimize vefa göstermek yalnızca ziyaretlerle değil, onların hayatını kolaylaştıracak somut adımlarla mümkündür. Ortez-protez sorunu gibi yıllardır çözülemeyen meseleler, siyasi partiler arası bir rekabetin değil, iş birliğinin konusu olmalıdır. Bu sorunlar çözülmediği sürece şehit ve gazilerimizin mağduriyetleri devam edecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Afyonkarahisar'da bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nda (EMŞAV) şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

27 başlık üzerinden 18 kanun teklifi, altı soru önergesi verildi

Ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yapan Bağcıoğlu, temasların temel amacının şehit aileleri ve gazilerin sesini daha güçlü duyurmak ve karşı karşıya oldukları sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirtti. Bu kapsamda bir yıldır yürütülen program çerçevesinde 66 il ve ilçede toplam 82 dernekle temas kurduklarını ifade eden Bağcıoğlu, 250'ye yakın şehit ailesi ve bine yakın gazinin sorunlarını dinlediklerini ve bu sorunları çözüm önerileriyle birlikte kamuoyuna taşıdıklarını söyledi. Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bağcıoğlu, haziran ayında İstanbul'da düzenlenen çalıştayda ortaya çıkan 27 başlık üzerinden 18 kanun teklifi ve altı yazılı soru önergesi hazırladıklarını hatırlatarak bu girişimlerle şehit ve gazilerin haklarını sürekli gündemde tutmaya devam ettiklerini belirtti.

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılacak her çalışma, bu ülkeye olan borcumuzdur"

Bağcıoğlu, şehit ve gazilerle ilgili meselelerin partiler üstü bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı. Şehit ailelerine ve gazilere yönelik çalışmaların, kendilerine duyulan vefanın bir gereği olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılacak her çalışma, bu ülkeye olan borcumuzdur. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz ve diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Şehit ve gazilerimize vefa göstermek yalnızca ziyaretlerle değil, onların hayatını kolaylaştıracak somut adımlarla mümkündür. Biz şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek onların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Ancak esas çözüm, yetkisi olanların harekete geçmesinden geçiyor. Ortez-protez sorunu gibi yıllardır çözülemeyen meseleler, siyasi partiler arası bir rekabetin değil, iş birliğinin konusu olmalıdır. Bu sorunlar çözülmediği sürece şehit ve gazilerimizin mağduriyetleri devam edecektir.

"Ziyaretlerimizden rahatsız olmak yerine memnuniyet duyulmalı"

Bizim ziyaretlerimizden rahatsız olmak yerine memnuniyet duyulmalı. Bu ziyaretler, ülkemizin en kıymetli emanetleri olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizin sorunlarının çözümüne katkı sunmak içindir. İktidar partisi, bunca yetkisine rağmen bu meselelerde yeterince aktif olamıyorsa, bizim bu çabalarımızdan ders çıkarmalıdır. Çünkü gidilmesi gereken yerlere gitmemek, duyulması gereken seslere kulak vermemek asıl büyük eksikliktir. Şehit ve gazilerimize arkasını dönenlerin bizim çabalarımızdan rahatsız olmak yerine, bu alanda daha fazla gayret göstermesi gerektiğine inanıyoruz. CHP, şehit ve gazilerimizin sorunlarını gündemde tutmaya, çözüm üretmeye ve vefa borcunu ödemeye devam edecek. Türkiye'nin her köşesinde sürdürülecek bu çalışmalarla gidilmedik tek bir dernek, dinlenmedik tek bir ses bırakılmayacak."

Kaynak: ANKA

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