Yankı Bağcıoğlu: Vatan İçin Canını Ortaya Koyanların Hakları, Ne Yazık Ki Siyasi İradenin Öncelikleri Arasında Yer Almamaktadır

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit ve gazilerin hakları için verdikleri 18 kanun teklifi ve 6 yazılı soru önergesinin 6 aydır TBMM'de bekletildiğini belirterek, "Vatan için canını ortaya koyanların hakları, ne yazık ki siyasi iradenin öncelikleri arasında yer almamaktadır" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan 18 kanun teklifi ve 6 yazılı soru önergesinin altı aydır Meclis'te beklediğine dikkat çekerek, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimize ve gazilerimize verilmesi gereken önemi şu sözleriyle ortaya koymaktadır; 'Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir.' Devletin ve milletin bu konuya yaklaşımı, Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda şekillenmelidir. Ancak, anayasal ve yasal güvencelere rağmen, şehit aileleri ve gazilerimizin hak mücadelesi bir türlü sona ermemektedir.

12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen ve 120 şehit ailesi ile gazimizin katıldığı 'Kahramanlara Vefa Çalıştayı'nda, aylık maaş düzenlemelerinden istihdama, sağlık hizmetlerinden eğitim desteklerine kadar birçok kritik konu ele alınmıştı. Ancak, çalıştaydan çıkan sonuçlara yönelik hazırlanan 18 kanun teklifi ve 6 yazılı soru önergesi, tam altı aydır TBMM'de bekletilmektedir. Vatan için canını ortaya koyanların hakları, ne yazık ki siyasi iradenin öncelikleri arasında yer almamaktadır.

"Ortaya çıkan tablo endişe vericidir"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konunun takipçisi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Son 13 ayda, 84 il ve ilçede 141 'Şehit Ailesi ve Gazi Derneği' ziyaret edilerek, 498 şehit yakını ve 2 bine yakın gazi ile doğrudan görüşülmüştür. Ortaya çıkan tablo endişe vericidir; şehit ve gazi çocukları eğitim desteği almakta zorlanıyor, sağlık hizmetlerine erişimde büyük sıkıntılar yaşanıyor, er/erbaş şehit ve gazilerimizin maaşları adaletsiz bir şekilde düzenleniyor, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan kahramanlarımızın hakları göz ardı ediliyor.

"Uzun yıllar görev yapmış askerlerimiz, bugün yoksulluk sınırının altında maaş almaktadır"

Öte yandan, emekli subaylarımız, astsubaylarımız ve uzman erbaşlarımız ekonomik zorluklarla boğuşmaktadır. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış askerlerimiz, bugün yoksulluk sınırının altında maaş almaktadır. Emekli astsubaylarımız, binbaşılarımız ve uzman erbaşlarımız açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Vatan savunmasına yıllarını adamış bu kahramanların, yıpranmış bedenleriyle tarım, inşaat ve güvenlik sektörlerinde çalışmak zorunda bırakılmaları ülkemiz için büyük bir ayıptır!

"Vefa borcumuzu ödemenin vakti gelmiştir"

Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve emekli askerlerimizin onurlu yaşam hakkı, siyaset üstü bir meseledir. Vefa borcumuzu ödemenin vakti gelmiştir! Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Hak edilen düzenlemeler yapılana kadar, şehitlerimizin emanetlerinin ve kahraman gazilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz!"