Yanlış Fotoğrafla 3 Yıl Hapis Yattı - Son Dakika
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Yanlış Fotoğrafla 3 Yıl Hapis Yattı

Brezilya'da apartman görevlisi Paulo Costa, yanlış kimlik tespitiyle 62 suçlamayla ceza aldı.

15.01.2025 11:54
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Brezilya'da apartman görevlisi olarak çalışan bir kişi, polisin yanlış fotoğrafla yaptığı kimlik tespiti nedeniyle 62 suçla itham edildi, suçsuzluğunu ispatlayana kadar 3 yıl hapis yattı.

The Guardian'ın haberine göre, Rio de Janeiro'da apartman görevlisi olarak çalıştığı sırada gözaltına alınan Paulo Alberto da Silva Costa (37), ikisi cinayetten olmak üzere 62 ayrı suç şüphesiyle 2020'de gözaltına alındı.

Polisin görgü tanıkları ve mağdurlara yanlış fotoğraf göstererek yaptığı kimlik tespiti sonucu Costa, 3 yılı parmaklıklar ardında geçirdi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, itirazların ardından yaptığı incelemede, Costa'nın yanlış fotoğrafla kimlik tespiti sonucu suçlandığını açıklayarak 2023'te beraatına karar verdi.

Hakkındaki diğer suçlamalarla ilgili yargılamalar süren Costa, yapılan yanlışlık sonucu hayatının karardığını belirterek, "Mahkeme duruşmalarına katılmak için sürekli işten izin alması gereken birini kim işe alır ki? Normal bir hayatım olamaz. Brezilya'da, hakkımda açılan bu davaların sonunu göremeden öleceğim diye korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Rio de Janeiro'nun kenar mahallelerinden Belford Roxo'da yaşayan Costa, "Siyah ve yoksul olduğum için hayatımı mahvettiler." dedi.

Öte yandan, hatalı fotoğrafla yapılan kimlik tespitinin ardından 170 yıl hapis cezasına çarptırılan başka bir kişi de parmaklıklar ardında 12 yıl geçirdikten sonra geçen yıl mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, yalnızca 2023'te yanlış fotoğrafla kimlik tespitinden hüküm giyen 377 yargı kararını bozmuştu.

Kaynak: AA

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