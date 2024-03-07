Yapay zeka beyin cerrahisinde ameliyatları daha güvenli hale getirebilir - Son Dakika
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Yapay zeka beyin cerrahisinde ameliyatları daha güvenli hale getirebilir

Uzmanlar, yapay zekanın beyin cerrahisinde ameliyatların daha güvenli yapılmasına ve hastaların daha az komplikasyonla daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olabileceği görüşünde. Yapay zekanın cerrahlara ameliyat sırasında karar verme, doku takibi ve risk değerlendirmesi konularında yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca yapay zeka, doktorların kapasitesini aşan yüklü miktardaki cerrahi verileri değerlendirme ve kapsamlı vaka deneyimlerini analiz ederek notlar oluşturma yeteneğine sahip olduğu ifade ediliyor. Yapay zeka ayrıca yeni doktorların eğitimine de katkı sağlayabilir ve cerrahlara gerçek zamanlı karar verme fırsatı sunabilir.

07.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Uzmanlar, yapay zekanın beyin cerrahisinde ameliyatların daha güvenli yapılmasına ve hastaların daha az komplikasyonla daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olabileceği görüşünde.

Londra'daki Ulusal Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Hastanesi'nde danışman beyin cerrahı olan Hani Marcus, beyin cerrahisinde yapay zekanın kullanım potansiyeli konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Marcus, beyin tümörlerini çıkarmak için yapılacak ameliyatların doğasındaki zorluklara dikkati çekerek, dünya genelinde bu tür karmaşık işlemleri gerçekleştirebilecek sınırlı sayıda cerrahin bulunduğunu kaydetti.

Yapay zekanın cerrahlara ameliyat sırasında karar verme, doku takibi ve risk değerlendirmesi konularında yardımcı olarak paha biçilemez katkı sağlayabileceğine inandığını dile getiren Marcus, ameliyatları daha güvenli ve etkin hale getirebileceğini belirtti.

Marcus, yapay zekanın hastaların daha hızlı ve daha az komplikasyonla iyileşmelerine etki edebileceğini vurgulayarak, "Yapay zekanın bunu pek çok şekilde yapabileceğini düşünüyoruz. Cerrahın hangi aleti kullanacağına, bir sonraki adımda ne yapacağına, dokuyu nasıl izleyeceğine karar vermesine yardımcı olabilir ve risk olduğunda onları uyarabilir." diye konuştu.

Yapay zekanın, doktorların kapasitesini aşan yüklü miktardaki cerrahi verileri değerlendirme ve kapsamlı vaka deneyimlerini analiz ederek notlar oluşturma yeteneğine sahip olduğunu anlatan Marcus, "Yapay zeka yardımcı olabilir çünkü tek bir seansta çok daha fazla vaka görme avantajına sahip. Yapay zekayı 500 video üzerinde eğittik. Bu, ortalama bir cerrahın kariyeri boyunca deneyimine denk geliyor." dedi.

Marcus, yıllar sonra 10 bin video üzerinden yapay zekanın eğitileceğini belirterek, bu sayının insanların kendi başlarına deneyimleyebileceğinden çok daha büyük olduğuna işaret etti.

Yapay zeka, doktorları detaya boğmadan bilgi sağlamalı

Beyin cerrahisi stajyeri ve akademik klinik araştırmacısı Danyal Khan da yapay zekanın, yeni doktorların eğitimine de katkı sağlayabileceğini söyledi.

Khan, yapay zekanın entegrasyonunda hassas denge kurmanın, kullanıcıları bunaltmadan ilgili bilgiyi sağlamanın önemine işaret ederek, "Ameliyathanedeyken bile arka planda olması, size hangi anatomiyi gördüğümüzü, bundan sonra ne olacağını göstermesi, konuyu öğrenmenizi pekiştirir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın, ameliyatın herhangi bir anında doktorlara bilmeleri gerekenleri göstermesi gerektiğini belirten Khan, bu bilgilendirmenin doktorları ne detaya boğacak ne de önemli ayrıntıları göz ardı edecek düzeyde olması gerektiğine dikkati çekti.

Yapay zeka, cerrahlara gerçek zamanlı karar verme fırsatı sunuyor

University College London (UCL) Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde Yardımcı Doçent Sophia Bano, yapay zekanın ameliyat sırasında yardımcı araç olarak eğitilmesine yönelik çalışmaları anlattı.

Bano, yapay zekanın, kritik yapıları tespit ederek cerrahların potansiyel risklerden kaçınmalarının sağlanması ve ameliyat sonrası komplikasyonların azaltılmasındaki rolünü vurguladı.

Yapay zekanın, ameliyat sırasında cerrahlara doğru karar verme konusunda katkı sağladığını ifade eden Bano, bunun beyin ameliyatlarındaki karmaşık sürecin benzeri görülmemiş hassasiyetle yürütülmesine yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Süren araştırma ve geliştirmelerle yapay zeka rehberliğindeki beyin cerrahisi, hem hastalar hem de uygulayıcılar için umut vadederken potansiyel olarak daha hassas tıp çağına ve daha iyi sonuçlara işaret ediyor.

Kaynak: AA

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