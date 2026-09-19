Yapay zeka destekli oltalama artıyor, kurumlar üst düzey uzman bulamıyor - Son Dakika
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Yapay zeka destekli oltalama artıyor, kurumlar üst düzey uzman bulamıyor

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Yapay zeka destekli oltalama artıyor, kurumlar üst düzey uzman bulamıyor
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ENISA'ya göre 2025 başında sosyal mühendislik faaliyetlerinin yüzde 80'inden fazlasında yapay zeka destekli oltalama kullanıldı. Dr. Torun, kurumların yapay zeka destekli saldırılara karşı savunma ve bulut güvenliğinde üst düzey uzman bulmakta zorlandığını belirtti.

DÜNYADA siber saldırıların sayısını ortaya koyan tek bir resmi veri olmasa da 2025 yılında, dünyada günde 500 bin zararlı dosya tespit edildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemalettin Torun, "Yapay zeka geliştikçe siber güvenlik uzmanına ihtiyaç artıyor. Uluslararası Bilgi Sistemleri Güvenliği Sertifikasyon Konseyi'nin sektör içerisinde çalışan 16 binden fazla personelle yaptığı araştırma bu durumu ortaya çok net bir şekilde koyuyor. Kurumlar kadrolarını doldurabiliyor ancak yapay zeka destekli saldırılara karşı savunma ya da bulut güvenliği gibi alanlarda gereken üst düzey uzmanlığı bulmakta zorlanıyorlar" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemalettin Torun, yapay zekanın siber saldırılarda kullanımındaki artışı ve siber güvenliğe etkilerini değerlendirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) verilerine göre 2025'te ABD'de 1 milyonun üzerinde internet suçu şikayeti yapıldığını belirten Torun, "FBI, 2025 yılında 1 milyon 8 bin 597 şikayet ve yaklaşık 20,9 milyar dolarlık kayıp açıkladı. Türkiye'de ise kamuya açıklanmış yıllık toplam bir siber saldırı sayısı bulunmuyor. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda 2025 yılında 101 bin 500'ü aşkın zararlı bağlantı tespit edilerek erişime kapatıldı" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIKLARI DAHA İNANDIRICI HALE GETİRİYOR'

Yapay zekanın gelişmesiyle siber saldırı ve dolandırıcılık yöntemlerinin de arttığını ve değiştiğini söyleyen Torun, özellikle sosyal mühendislik ve oltalama saldırılarında yapay zekanın kullanımının arttığına dikkat çekti.

Torun, "Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı'nın (ENISA) raporuna göre, 2025'in başı itibarıyla dünya genelinde gözlemlenen sosyal mühendislik faaliyetlerinin yüzde 80'inden fazlasında yapay zeka destekli oltalama kampanyalarının kullanıldığı bildiriliyor. Eskiden bozuk Türkçeyle yazılmış sahte e-postalarla karşılaşırken bugün çok daha düzgün, ikna edici ve kişiye özel hazırlanmış mesajlarla karşılaşabiliyoruz. Bir yöneticinin sesini taklit eden telefonlar gibi gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan yapay zeka üretimi vakalar karşımıza çıkıyor. FBI'ın raporuna göre 2025 yılında yapay zekayla bağlantılı bilgi içeren 22 bin 364 şikayet alındı ve bu şikayetlerde bildirilen düzeltilmiş kayıp 893 milyon doların üzerine çıktı" diye konuştu.

'SALDIRILARIN ÇOĞU BİR TIKLA BAŞLAYABİLİYOR'

"Siber saldırılara karşı en önemli kalkanımız hala insan" diyen Mehmet K. Torun, "Yine ENISA'nın verilerine göre saldırıların yüzde 60'ını oltalama yöntemiyle başlıyor. Bir mesajdaki bağlantıya tıklanması, saldırının başlaması için yeterli olabiliyor. Güvenlik açıklarının istismarı ise yüzde 21,3 ile ikinci sırada yer alıyor. Yani birçok saldırı karmaşık bir teknolojiyle değil, bir tıklamayla başlayabiliyor" dedi.

'HEMEN ÖDEME YAPIN' MESAJLARINA TIKLAMAYIN

Kullanıcıların alabileceği önlemleri de sıralayan Torun, "Her hesapta iki faktörlü doğrulamayı kullanmak, her hesap için farklı ve güçlü parola belirlemek, güncellemeleri ertelememek ve aciliyet hissi oluşturan mesajlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 'Hemen tıklayın', 'hemen ödeme yapın' gibi ifadeler içeren mesajlar özellikle şüpheyle karşılanmalı" diye konuştu.

'SİSTEMİ KORUMAK İÇİN NASIL SALDIRILABİLECEĞİNİ BİLMEK GEREKİYOR'

"Siber güvenlik uzmanlarının işini üç aşamada anlatabiliriz" diyen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saldırıyı önlemek, gerçekleşirse hızlı şekilde tespit edip müdahale etmek ve aynı açığın tekrar kullanılmaması için gerekli önlemleri almak. Bir sistemi korumak için önce ona nasıl saldırılabileceğini bilmek gerekir. Biz de öğrencilerimize zayıf noktaları saldırgandan önce bulmayı ve bu açıkları kapatmayı öğretiyoruz. Yapay zeka destekli siber saldırılar önlenirken kurumların kullandığı yapay zeka sistemlerinin de korunması gerekir. Kurumlar özellikle yapay zeka destekli saldırılara karşı savunma ve bulut güvenliği gibi alanlarda uzman bulmakta zorlanıyor. Yapay zeka bir araç. Onu kuracak, denetleyecek ve yapay zekanın kendisini de koruyacak insana her zamankinden çok ihtiyaç var."

Siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacının farklı uzmanlık alanlarını kapsadığını belirten Torun, "Bugün yalnızca ağ güvenliği ya da sızma testleri değil; adli bilişim, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, siber olaylara müdahale ve yapay zeka gibi alanlarda da uzmanlara ihtiyaç var. Siber güvenlik ezberle değil, merakla yapılan bir meslek. Problem çözmeyi seviyorsanız, sürekli öğrenmekten keyif alıyorsanız ve etik değerlere önem veriyorsanız geniş iş imkanları olan bu alanda size yer var" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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