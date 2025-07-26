Yapay Zeka Dolandırıcılığına Trafik Polisi Engeli - Son Dakika
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Yapay Zeka Dolandırıcılığına Trafik Polisi Engeli

26.07.2025 11:41
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Amasya'da, engelli Dursun S.'yi yapay zeka dolandırıcılığından trafik polisi kurtardı.

AMASYA'da, yüzde 96 bedensel engelli Dursun S.'yi (58), yapay zeka kullanılarak dolandırılmaktan trafik polisinin dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

Kent merkezinde oturan, internette bir uygulamaya kaydolan Dursun S., yapay zekayla üretilen video ile promosyon kazandığı belirtilerek yüksek kar vaadiyle para yatırması istendi. Bankadaki parasını çekmeye giderken durumdan şüphelenen Dursun S., yolda karşılaştığı trafik polisine durumu anlattı. Trafik polisi, dolandırıcılık girişimi ihtimali üzerine Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinden ekip çağırdı. Ekipler geldiği sırada Dursun S.'nin, telefonu tekrar çaldı. Arayan dolandırıcılar, promosyon kazandınız bahanesiyle yeniden talimat vermeye çalıştı. Kendini Dursun S.'nin oğlu olarak tanıtan polis memuruna dolandırıcı, "Babanınız promosyon kodu kazandı, en düşük yatırım yaparak aylık 7-15 bin TL kazanacaksınız. Ticari hesap oluşturacağız, en düşükten yatırım yaparak 9 ay boyunca 30- 35 bin TL para kazanacaksınız. Size kod göndereceğiz. Onaylamanız gerekiyor" dedi.

Daha sonra telefondaki kişiye kimliğini açıklayan polis memurunun konuşmasının ardından dolandırıcılar telefonu kapattı. Duruma şahit olan Mahalle Muhtarı Arslan Çelik, "Engelli bir vatandaşımız, yüksek gelir vaadiyle kandırılmak üzereyken, emniyet mensuplarının dikkati sayesinde dolandırıcılık önlendi. Vatandaşımızın elinde kalan üç beş kuruş birikimi kurtarıldı. Emniyet personelimize duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederiz" dedi.

Emniyet yetkilileri ise son dönemde artış gösteren yapay zeka ile ses ve görüntü taklit edilerek yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka Dolandırıcılığına Trafik Polisi Engeli - Son Dakika

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