Yapay Zeka Film Festivali Başlıyor

Yapay zeka temalı Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'nin (T-AIFF) ikincisi 9-11 Aralık'ta Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında yapay zeka ile üretilen film gösterimlerinin yanı sıra festivalin ilk senesinde olduğu gibi çeşitli eğitim ve atölye çalışmaları ile çalıştay ve paneller düzenlenecek.

Uluslararası ve ulusal kategorilerde yarışacak kısa filmler arasından "En İyi Kısa Film" ve "En İyi Animasyon Film" dallarında ödüller takdim edilecek.

Festivale, 1 Kasım'a kadar "https://filmfreeway.com/AITFF" adresinden başvuru yapılabilecek.