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Yapay Zeka ile Hamilelik Desteği

Kayseri Üniversitesi öğrencileri, anne adaylarına 24 saat chatbot ile sağlık desteği sunan proje geliştirdi.

29.10.2024 19:40
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Öğrencilerden yapay zeka desteği ile hamileliği kolaylaştıracak proje

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Furkan Yiğit:

-"Anne adayları 24 saat chat botu ile güvenilir sağlık hizmeti sağlayacak"

KAYSERİ - Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Furkan Yiğit, takım arkadaşları ile geliştirdiği proje ile yapay zeka desteği sayesinde anne adaylarının hamilelik sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

KAYÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Huawei Kampüs Temsilcisi olan Furkan Yiğit, firma tarafından verilen eğitimler sonucunda gösterdiği başarı sonucunda aldığı sertifikalarla ülke genelinde düzenlenecek AR-GE Kodlama Maratonu'na katıldı. Diğer illerden eşleştiği takım arkadaşları ile çalışmaya başlayan ekip Gebe, Anne ve Çocuk Destek Asistanı isimli projeyi geliştirdi. Özellikle kırsal kesimde bulunan anne adaylarının 24 saat boyunca chat botu ile irtibat kurarak doktora gitmeden rehber edineceği uygulama, güncellemelerle geliştirilerek ilerleyen boyutlarında baba adaylarına da rehber olacak.

Uygulamayı Türkiye'de ücretsiz olarak sunmak istediklerini söyleyen KAYÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Furkan Yiğit, "Huawei'in kampüs elçisiyim. Bu projede fikir şöyle ortaya çıktı bize öncelikle random şeklinde bir konu verdiler. Sonrasında biz bu konu alt başlığının iki konu alt başlığını birleştirerek bu fikri elde ettik. Anne ölümleri ve bebek ölümlerini birleştirerek, bunları baz alarak bu fikri geliştirdik. Projemizin adı Gebe, Anne ve Çocuk Destek Asistanı, projemizin amacı, özellikle kırsal kesimdeki annelerin, hamile kadınların 24 saat destek chat botuyla sağlık hizmetlerini, güvenilir sağlık hizmetini sağlaması. Buradaki güvenilir veri setlerimiz, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız ver setleri ile istediği zaman istediği şekilde sorular sorabiliyor. Geri dönüşler alabiliyor. Doktora gitmeden önce ön bir rehber oluyor aslında. Gerekli durumlarda da doktora yönlendirebiliyor. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz. Eğer desteklenirse zaten baba asistanı da var ekstra olarak. Babaların da ne yapması gerektiğini, hamile kadınların ya da annelerin fiziksel veya ruhen desteğe ihtiyacı olduğu zaman babaların da ne yapmaları gerektiğini söyleyebiliyor. İlerde hedefimiz ilk olarak Türkiye'de ücretsiz bir şekilde olması gerekiyor bu platformun. Ücretsiz bir şekilde sunacağız zaten. Sağlık Bakanlıklarıyla, gerekli hastanelerle, gerekli platformlarla tanıtarak tüm Türkiye'ye yaymayı düşünüyoruz" dedi.

KAYÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Murat Taşyürek ise, "Daha önce de ben özel sektörde çalıştım, kamu kurumunda çalıştım ve birçok yazılım geliştirme projesinde aktif olarak görev yaptım. Bilgisayar mühendisliği sürekli gelişen, değişen, güncellenen bir meslek ve günümüzde neredeyse yapay zekanın olmadığı bir yazılım yok. Biz öğrencilerimizi yapay zeka projeleri olan yarışmalara katılmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle TUBİTAK ve TEKNOFEST gibi projelere katılmalarını tavsiye ediyoruz. Furkan bizim çok gelişimini takdir ettiğimiz, bilişim dilinden gurur duyduğumuz bir öğrencimiz ve bu projedeki başarıyla da aslında bizim eğitim sistemimizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Eğitim sisteminde bilgisayar mühendisliğinde sadece teori odaklı değil, Aynı zamanda uygulama odaklı da bir eğitim geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şöyle bir söz vardır bilgisayar mühendisliğinde; Biz size öğrenmeyi öğretiyoruz. Amacımız teknoloji sürekli değiştiği için yeni gelişen teknolojileri anında benimseyecek donanıma sahip olsun. Bu sayede yeni gelişen teknolojileri hızlıca adapte olabilsin. Furkan da bunun en büyük örneği ve kendisiyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bilgisayar, Yapay Zeka, Teknoloji, Kayseri, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Hamilelik Desteği - Son Dakika

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