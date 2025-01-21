Yapay Zeka ile Öykü Yazma Projesi - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Öykü Yazma Projesi

Trabzon'da 10 ülkeden öğrencilere yapay zeka ile öykü yazma fırsatı sunan proje hayata geçti.

21.01.2025 12:16
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Trabzon'da sınıf öğretmeni Volkan Yılmaz'ın kurucusu olduğu "Yapay Zekanın Sihirli Dünyasında: Geleceğin Kaşifleri" projesi, 10 ülkeden 26 okuldaki öğrenciye yapay zeka araçlarını kullanarak kendi öykülerini oluşturma fırsatı sağlıyor.

Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Volkan Yılmaz'a ait proje, öğrencilerin yapay zeka okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlıyor.

Avrupa ülkelerinin öğretmen ve öğrencilerinin internet üzerinden ortak çalışmalar geliştirmesini sağlayan "eTwinning" platformu üzerinden Türkiye'nin kurucu ülke olarak katılım sağladığı projede Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, İtalya ve Romanya yer alıyor.

Diğer ülkelerdeki öğrencilerle iş birliği yaparak kültürel farkındalık geliştirecek proje, aynı zamanda dijital ortamda ortak projeler üreterek uluslararası iletişim becerilerini artırmayı hedefliyor.

Yılmaz, AA muhabirine, proje için başvuruda bulunduğu Türkiye Ulusal Ajansı ve İtalya Ulusal Ajansı'ndan onay alarak faaliyetlerinin hayata geçtiğini söyledi.

Proje kapsamında 6-14 yaş arasındaki öğrencilerin derslerinde "Dall-E" ve "ChatGPT" gibi yapay zeka araçlarını kullandığını dile getiren Yılmaz, öğrencilerin kendi düşüncelerinden çeşitli hikayeler yazdıklarını ifade etti.

Türkiye'den 10, yurt dışından 16 okulun projede yer aldığını vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin her hafta çevrimiçi toplantılar yaparak çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduklarını aktardı.

Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar sürecek proje sonunda katılımcı bütün okulların hikayelerinin bir arada toplanacağını belirterek, her aşamasının çocukların tasarlayacağı Türkçe ve İngilizce bir kitap çıkartılacağını söyledi.

"Derslerimizin bütün bölümlerinde yapay zekadan destek alıyorlar"

Projenin çocukların aynı zamanda problem çözme becerilerini geliştirdiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bir öğrencimiz derslerinde problem çekiyorsa yapay zeka aracıyla o problemi görselleştiriyoruz veya müzik dersinde şarkıda zorlanıyorsa yapay zeka aracıyla müziğimize yardım etmesini istiyoruz. Çocuğun yazdığı hikaye kitabında bir kahraman varsa o kahramanı yine başka bir yapay zeka aracıyla fotoğrafa dönüştürüyoruz. Çocuklar derslerimizin bütün bölümlerinde yapay zekadan destek alıyorlar." diye konuştu.

Yılmaz, hedeflerinin teknolojiye ayak uyduran öğrenciler yetiştirmek olduğunun altını çizerek, "Çocuklar yapay zekayı veya diğer internet araçlarını bilsin, bunları tüm hayatında uygulayabilen, anlayabilen çocuklar olsun. Günümüzde siber güvenlik çok önemli. Çocuklar bu projeyle derslerimizde siber güvenliği de öğreniyorlar. İnternette ne yapmaları veya ne yapmamaları gerektiğini anlatıyoruz onlara." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda iş birliği ve grup çalışması becerilerinin de geliştiğine dikkati çeken Volkan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz kendi kültürlerini anlatıyorlar. Yabancı öğrenciler de kendilerini anlatıyorlar. Aynı zamanda öğretmenlerde bu sürece dahil. Öğrencilerimiz İtalya'daki bir öğrenciyle aynı hikaye üzerinde birlikte çalışırken, Hırvatistan'daki bir öğrenci çocukların yazdığı bu hikayeye resim üretiyor. Kuzey Makedonya'daki öğrencide kitap ayracı tasarlıyor. Bütün çalışmalar ortak ve iş birliği içerisinde."

Piri Reis İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Altınay Ofluoğlu ise öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak özgün çalışmalar ortaya koymalarına destek olduklarını belirtti.

Üçüncü sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çevik de yapay zekayı derslerinde her zaman kullandıklarının altını çizerek, "Öğretmenim yapay zekayı bizim seveceğimiz şekilde anlatmaya çalışıyor. Yapay zekanın yararları oldukça zararları da vardır. Kitap yazıyoruz. Kitabımı yazmak için yapay zekayı kullandım. Resimleri yapay zekadan çıkartacağım daha sonrasında onu çıkarmak için matbaa kullanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Volkan Yılmaz, Yapay Zeka, Teknoloji, Piri Reis, Türkiye, trabzon, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Öykü Yazma Projesi - Son Dakika

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