Yapay Zeka ile Yeni Sosyal Hizmet Modeli

14.09.2025 11:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapay zeka destekli modelle sosyal hizmetleri güçlendiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal yardım ve hizmetlere daha kolay erişebilmesi için yapay zeka destekli yeni yönetim modelini devreye aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" vizyonu çerçevesinde yapay zeka, sosyal politikaların merkezine alınacak.

Bu kapsamda, aileleri güçlendirmeye yönelik projelerle dijital teknolojiler bütünleşik bir şekilde yürütülecek.

Yeni model, sadece mevcut hizmetlere hız kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğe yönelik politikaların daha etkin planlanmasını sağlayacak.

Yapay zeka uygulamalarının en önemli alanlarından biri çocukların korunması olacak. Sosyal medya ve dijital mecralarda çocuklara zarar verebilecek içerikler, yapay zeka destekli sistemlerle daha etkin şekilde tespit edilerek önlenecek.

Ayrıca, çocukların güvenli dijital ortamda gelişimini destekleyecek uygulamalar da Aile Yılı politikaları doğrultusunda hayata geçirilecek.

Sosyal hizmetler daha verimli kullanılacak

Vatandaşların, Bakanlık hizmetlerinden daha hızlı ve etkin yararlanabilmeleri için yapay zeka destekli dijital asistanlar devreye alınacak. Başvuru süreçlerinde otomatik yönlendirmeler yapılacak, evrak işlemleri hızlanacak ve bürokratik yük azaltılacak.

Elde edilen verilerin analiz edilmesiyle sosyal hizmetler daha verimli kullanılacak.

Bakanlık, yapay zeka ile güçlendirilmiş karar destek mekanizmaları sayesinde geleceğe dönük projeksiyonları daha sağlıklı yapabilecek.

Dijitalleşme sayesinde hem aile politikalarının kapsayıcılığı artırılacak hem de Türkiye'nin sosyal hizmet alanındaki kapasitesi uluslararası ölçekte örnek gösterilebilecek bir noktaya taşınacak.

Kaynak: AA

