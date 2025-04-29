Yapay Zeka İşleri Hızlandırıyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, üretken yapay zeka uygulamalarının kullanıcıların işlerini hızlandırdığını söyledi.

Yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Bozkurt, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panel için geldiği Edirne'de, AA muhabirine, yapay zekanın insan hayatının her alanında kullanılmaya başladığını ifade etti.

İnsanların yapay zeka teknolojisini farkında olmadan kullandıklarını belirten Bozkurt, "Yapay zekayı uzun zamandır pek çok farklı alanda kullanıyoruz. Günümüzde en başta sosyal medya platformları yapay zekayı kullanarak bizim ilgi ve merak alanlarımızı yönlendiriyor. Reklamlarla hayatımızı çok derinden etkiliyor. Diğer alanlarda da farkında olmadan yapay zekayı kullanıyoruz." dedi.

Bozkurt, yapay zeka teknolojisinin iş yaşamını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Yeni uygulamalar ve gelişmiş versiyonlarla yapay zekanın üretim boyutunun geliştiğini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"OpenAI firmasının ChatGPT uygulamasıyla üretken yapay zeka dönemi başladı. Hiç yazılım bilmeden sadece tüketici olarak değil, üretici olarak da yapay zekayı kullanabileceğimizi öğrendik. Bugün ChatGPT, Gemini ve Claude gibi üretken yapay zekalar insanların kullanımına sunuldu. Artık öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, işçiler, bu teknolojileri kullanarak işlerini 10 kat daha hızlı yapar hale geldi. Yapay zekanın birey düzeyindeki en güçlü etkisi bu."

Bozkurt, yapay zekanın dünyanın geleceğinde önemli rol oynayacağını da vurguladı.

Yapay zekaya büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka, ekonomiden savunma sanayisi alanına kadar pek çok sektörü etkiliyor. Süreç ivmelenerek devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapay zeka alanında çok daha etkileyici gelişmeler olacaktır. Bu projelere farklı ülkeler 500 milyar dolara varan kaynak ayırıyor. Yapılan çalışmalar yapay zeka teknolojisinin çok daha güçlenmesini sağlayacaktır. Yapay zeka, oyun değiştirecek bir güç. Yapay zekaya hükmeden ve öncülüğünü yapan dünyaya da hükmedecek. Bu teknolojiye uyum sağlamak için her ülke çaba göstermek zorunda."