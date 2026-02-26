Yapay Zeka Raporu TBMM'ye Sunuldu

(TBMM) - Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri, hazırladıkları raporu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

