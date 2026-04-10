Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Lojistiği Zirvesi Başladı

E-ticaretin gelişiminde lojistik süreçler ile dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarının ele alındığı 'Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Lojistiği Zirvesi' İstanbul'da başladı. İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği tarafından Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen zirvede konuşan Bakan Bolat, Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yüzde 20'ye yükseldiğini belirtti ve Kovid-19 ile lojistiğin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Bolat, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye'nin istikrar adası olduğunu vurgulayarak, milli gelirin 1,6 trilyon dolara ulaştığını ve hizmet sektöründe ilerleme kaydedildiğini aktardı. E-ticarette lojistiğin kritik rolüne değinen Bakan, yapay zekanın sipariş süreçlerindeki etkisini anlattı ve Türk e-ticaret firmalarının bölgede başarılı konumda olduğunu belirtti.

Son olarak, Bolat, Portekiz ve Brüksel'deki temaslarda Türkiye'nin güvenilir bir ortak olarak görüldüğünü, savunma sanayisinde ittifak istekleri olduğunu ve ilave yatırımların geleceğini ifade etti. Zirve, sponsor firmalara plaket takdimiyle devam etti.