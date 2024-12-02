Yapay Zeka ve Telif Hakları Sempozyumu Sona Erdi - Son Dakika
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Yapay Zeka ve Telif Hakları Sempozyumu Sona Erdi

II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu, dijital medya ve telif haklarını tartıştı.

02.12.2024 19:16
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Anadolu Ajansı (AA) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu"nun bugünkü oturumları sona erdi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te "Albert Long Hall"da düzenlenen sempozyumun üçüncü ve son oturumu, "Haberin Üretiminde Yapay Zeka-Medya-Telif Üçlemesi" başlığıyla gerçekleştirildi.

Yeni Şafak Uluslararası Platformlar Koordinatörü Ömer Kablan başkanlığında gerçekleşen oturumda, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Arıkan "Yapay Zeka Yaratıcılık ve Telif Haklarının Geleceği-GenAI'ın Çıktılarının Telif Hakları Boyutu", Queen Mary University of London'ndan Prof. Dr. Guido Westkam "Yapay Zekanın Basında Kullanımının Yol Açtığı Sorunların Telif Hukuku Boyutu" ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Dr. Muhammed Furkan Akıncı "Yapay Zekanın Medya İçerikleri Kullanılarak Eğitilmesi-Telif Davaları" başlıklı sunumlar yaptı.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı oturumun ardından, avukat Merve Akardere ile avukat Elif Remle Yaralı teşekkür ve kapanış konuşması yaptı.

"İzinsiz ve bedelsiz kullanımın kanun boyutunda bir yaptırımı yok"

Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyumda, dijital medya ve yapay zekanın kesişim noktasında telif haklarına dair kritik konuların tartışıldığını belirten avukat Yaralı, medya sektörünü şekillendiren yeni teknolojilerin getirdiği fırsatların yanı sıra, karşılaşılan hukuki ve etik zorlukların da masaya yatırıldığını belirtti.

Yaralı, özellikle dijital mecraların ve yapay zeka teknolojilerinin haber üretiminde ve paylaşımında kullanımına dair hukuki düzenlemelerin ve etik ilkelerin ne denli önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü dile getirdi.

Avukat Akdere de AA hukuk müşavirleri olarak her yıl onlarca dava açtıklarını belirterek, "Bu davaların birçoğunluğu dijital medyada Anadolu Ajansı içeriklerinin korsan ve izinsiz kullanımına ilişkin ancak haberin telifi olmadığı için korsan kullanımın hiçbir yaptırımı bulunmuyor. Dijital mecralarda korsan, izinsiz ve bedelsiz kullanımın kanun boyutunda bir yaptırımı yok." diye konuştu.

Bu durumlara sempozyumla deva aradıklarını kaydeden Akardere, sempozyumda emeği olanlara teşekkür etti.

"Sempozyumun yasal düzenlemelerin en kısa sürede yürürlüğe girmesine vesile olacağını düşünüyoruz"

Anadolu Ajansı Hukuk ve Uyum Müşaviri Şerife Gül Soykan ise yaptığı açıklamada, müşavirlik olarak 3 yılı aşkın süredir Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün desteğiyle basın yayıncılarının haklarını dijital platformlarda yönetebilmek adına kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu süre içerisinde dijitalleşmenin getirdiği sorunlara cevap veren "Haberin Telifi" isimli kitabı Türkçe ve İngilizce olarak yayımladıklarını anımsatan Soykan, habere yatırım yapan basın yayıncıların yatırımlarının karşılığını alabilmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Soykan, "Bu minvalde II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu'yla dijital platformlar karşısında haberi üreten haber ajanslarının haklarını korumak için yurt dışındaki mevcut uygulamalar hakkında yabancı avukat ve akademisyenlerin sektöre ilişkin tecrübelerini dinledik ve değerlendirmelerini aldık. Yapay zekanın haber üretim süreçlerinde kullanımına dair fırsat ve riskleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Soykan, "Sempozyumumuzun haberde telif konusunun doğru zeminde tartışılmasına katkı sunacağını, basın yayıncıları ile ilgili hukuki belirsizlikleri ortadan kaldıracağını ve yasal düzenlemelerin en kısa sürede yürürlüğe girmesine vesile olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Gün boyunca süren sempozyumda alanında uzman isimler, dijitalleşmenin medyada telif haklarına etkilerini, yapay zekanın haber üretim süreçlerinde kullanımına dair fırsatlar ve riskleri, medyanın dijitalleşmesiyle ortaya çıkan hukuki, etik ve teknolojik meseleleri ele aldı.

Sempozyum kapsamında yarın kapalı oturumda çalıştay gerçekleştirilecek, ardından sonuç bildirgesi yayınlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ve Telif Hakları Sempozyumu Sona Erdi - Son Dakika

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