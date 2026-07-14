Yapay Zeka Yarışında ABD ve Çin Rekabeti

Blockchain & Yapay Zeka Akademi kurucusu Devrim Danyal, uluslararası yapay zeka yarışının belirleyici unsurlarını ve Türkiye'nin bu yarıştaki konumunu AA Analiz için kaleme aldı.

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Yapay zeka modellerinin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söylemek abartılı bir değerlendirme olmayacaktır. Kısa sürede böylesine güçlü bir teknolojik paradigma değişimi oluşturmaları, yalnızca günlük yaşamı dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda küresel ölçekte yeni bir rekabet döneminin de kapısını aralamıştır. Üstelik bu rekabet artık yalnızca teknoloji şirketleri arasında yaşanmamakta; devletlerin de doğrudan taraf olduğu jeostratejik bir mücadeleye dönüşmektedir. Bugün rekabet, ülkelerin ekonomik büyümesini, askeri kapasitesini, enerji yatırımlarını, eğitim sistemlerini ve hatta diplomatik güç dengelerini yeniden şekillendiren küresel bir stratejiye dönüşmüş durumda. Bu nedenle yapay zeka, nükleer teknoloji veya uzay yarışına benzer şekilde ülkelerin uzun vadeli güç projeksiyonlarının merkezinde yer alıyor.

Yapay zeka yarışında Çin'in atağı ve ABD'nin politika değişikliği

Uzun yıllar boyunca bu yarışın tartışmasız lideri ABD olarak görülüyordu. OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic, Meta ve xAI gibi dünyanın en güçlü yapay zeka laboratuvarlarının önemli bölümü ABD'de bulunuyor. Gelişmiş yarı iletken tasarımları, risk sermayesi ekosistemi ve dünyanın en büyük bulut altyapıları da yine bu üstünlüğü destekliyor.

Ancak son birkaç yıldır bu yarışta dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Son yıllarda Çin, yalnızca yapay zeka geliştiren şirket sayısını artırmakla kalmıyor aynı zamanda devlet politikaları, veri kapasitesi, sanayi entegrasyonu ve uzun vadeli planlaması sayesinde ABD ile arasındaki farkı istikrarlı biçimde azaltıyor. Artık tartışılan soru, "Çin yetişebilir mi?" değil; "Hangi alanlarda ABD'yi yakaladı, hangi alanlarda hala geride?" sorusu haline gelmiş durumda.

Çin'in en büyük avantajı yapay zekayı yalnızca dijital platformlarda değil, üretimin tamamına entegre eden merkezi planlama anlayışıdır. Pekin yönetimi, "AI Plus" stratejisi kapsamında üretimden sağlığa, finanstan ulaşıma kadar neredeyse tüm sektörlerde yapay zeka dönüşümünü devlet politikası haline getirmiş durumda. Yapay zeka, Çin açısından yalnızca yeni bir yazılım teknolojisi değil???????; ekonomik verimliliği artıran stratejik bir üretim aracı olarak değerlendiriliyor.

Buna karşılık ABD modeli büyük ölçüde özel sektör dinamizmine dayanıyor. Yeniliklerin önemli kısmı girişim sermayesiyle büyüyen şirketlerden geliyor. Bu model bugüne kadar son derece başarılı sonuçlar üretmiş olsa da son yıllarda ABD hükümeti, yapay zekayı yalnızca ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda ulusal güvenliğin de temel unsurlarından biri olarak değerlendirmeye başladı. Bu yaklaşım, Washington'ın Silikon Vadisi ile ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Özellikle gelişmiş yapay zeka modellerinin ihracatına getirilen sınırlamalar, ileri seviye çip satışlarının kontrol altına alınması ve bazı yapay zeka sistemlerinin dağıtımına ilişkin güvenlik kısıtlamaları, ABD'nin teknolojik üstünlüğünü koruma amacı taşıyor. Ancak aynı politikalar, Silikon Vadisi'nin geleneksel "hızlı inovasyon" kültürü üzerinde de belirli baskılar oluşturuyor. Son dönemde hükümet ile büyük yapay zeka şirketleri arasındaki koordinasyonun giderek artması, sektörün tamamen serbest piyasa dinamikleriyle hareket ettiği dönemin geride kalabileceğini gösteriyor.

Burada ilginç bir paradoks ortaya çıkıyor. ABD, ulusal güvenlik amacıyla teknolojiyi daha sıkı kontrol etmeye çalışırken; Çin tam tersine merkezi planlama sayesinde yapay zekanın ülke genelinde daha hızlı yaygınlaşmasını sağlayabiliyor. Bir tarafta inovasyon özgürlüğü ile güvenlik arasında denge kurulmaya çalışılırken, diğer tarafta devlet koordinasyonu sayesinde ölçek ekonomisi oluşturuluyor. Bununla birlikte Çin'in ABD'yi tamamen yakaladığını söylemek de henüz doğru olmayacaktır. Çünkü yapay zeka yarışı yalnızca model geliştirmekten ibaret değildir.

Çin ve ABD teknolojileri hangi alanda ayrışıyor?

Bu yarışın en kritik bileşenlerinden biri ileri yarı iletken teknolojileridir. Günümüzde en gelişmiş yapay zeka modellerini eğitebilmek için gereken yüksek performanslı grafik işlemcileri (GPU) hala büyük ölçüde ABD ekosisteminin kontrolünde bulunuyor. Çin, yerli çip geliştirme konusunda önemli ilerleme kaydetse de en üst segment hesaplama gücünde ABD'nin avantajı devam ediyor. Benzer şekilde temel araştırmalar, küresel geliştirici ekosistemi ve dünya çapında kullanılan üretken yapay zeka platformlarının önemli bölümü de hala ABD merkezli şirketler tarafından geliştiriliyor.

Buna karşın Çin'in asıl başarısı laboratuvarlardan ziyade uygulama tarafında görülüyor. Akıllı şehirlerden otonom lojistiğe, üretim tesislerinden kamu hizmetlerine kadar yapay zekanın günlük yaşamın içerisine hızla entegre edilmesi, Çin'in rekabet avantajını artırıyor. Devasa nüfusun oluşturduğu veri hacmi ve merkezi koordinasyon, algoritmaların gerçek hayat senaryolarında çok daha hızlı olgunlaşmasına imkan tanıyor.

Aslında bugün iki farklı yapay zeka modeli rekabet ediyor. ABD inovasyon, girişimcilik ve küresel teknoloji şirketleri üzerinden ilerleyen daha açık bir ekosistem sunuyor. Çin ise devlet destekli, sanayi odaklı ve ulusal stratejiye entegre edilmiş farklı bir kalkınma modeli geliştiriyor. Her iki model de kendi içinde güçlü yönlere sahip. Ancak geleceğin kazananını yalnızca daha iyi büyük dil modeli geliştiren ülke belirlemeyecek. Enerji altyapısı, veri merkezleri, elektrik üretimi, yarı iletken tedariki, eğitim sistemi, nitelikli insan kaynağı ve regülasyonlar da bu yarışın en az algoritmalar kadar belirleyici unsurları haline geliyor. Yapay zekanın giderek daha fazla enerji tüketen bir teknolojiye dönüşmesi, önümüzdeki yıllarda elektrik üretim kapasitesini de jeopolitik rekabetin önemli başlıklarından biri yapabilir.

Dolayısıyla bugün yaşanan rekabet, klasik anlamda bir teknoloji yarışı olmaktan çıkmış durumda. Artık ülkeler yalnızca daha akıllı algoritmalar üretmeye çalışmıyor, aynı zamanda bu algoritmaları çalıştıracak veri merkezlerini, enerji altyapılarını, çip fabrikalarını ve yetenek ekosistemlerini inşa ediyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde "en iyi yapay zekayı kim geliştirdi?" sorusundan çok, "en sürdürülebilir yapay zeka ekosistemini kim kurdu?" sorusu daha belirleyici olacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak, Çin'in ABD ile arasındaki mesafeyi önemli ölçüde azalttığı söylenebilir. Özellikle sanayi entegrasyonu, kamu politikaları ve ölçek ekonomisi açısından Pekin dikkat çekici bir ivme yakalamış durumda. Buna karşılık ABD; temel araştırma, ileri yarı iletken teknolojileri, küresel yazılım ekosistemi ve yüksek katma değerli inovasyon kapasitesi sayesinde liderliğini koruyor.

-Türkiye'nin konumu

Türkiye açısından bakıldığında ise yapay zeka yarışına yalnızca teknoloji geliştiren bir ülke olarak değil, bu teknolojiyi ekonomisinin tamamına yayabilen bir üretim merkezi olarak yaklaşmak kritik önem taşıyor. Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, gelişen savunma sanayisi, güçlü üretim altyapısı ve artan girişimcilik ekosistemi sayesinde önemli avantajlara sahip olsa da küresel rekabette kalıcı bir konum elde edebilmek için bu unsurları ortak bir ulusal yapay zeka stratejisi etrafında birleştirmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yüksek performanslı veri merkezlerine yatırım yapılması, yerli büyük dil modellerinin geliştirilmesi, kamu verilerinin güvenli biçimde yapay zeka ekosistemine kazandırılması ve üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi, Türkiye'nin rekabet gücünü belirleyecek temel başlıklar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte asıl rekabet yalnızca yapay zeka uygulamaları geliştirmekten değil, bu teknolojiyi üreten ve ihraç eden ülkeler arasına girebilmekten geçiyor. Türkiye'nin çip tasarımı, bulut altyapıları, siber güvenlik, robotik sistemler ve enerji verimliliği yüksek veri merkezleri gibi stratejik alanlarda uzun vadeli yatırımlarını hızlandırması; nitelikli insan kaynağını ülkede tutacak teşvik mekanizmalarını güçlendirmesi ve özel sektörün yapay zeka dönüşümünü destekleyecek finansman modellerini yaygınlaştırması büyük önem taşıyor. Yapay zekanın yeni küresel güç dengelerini şekillendirdiği bir dönemde, Türkiye'nin tüketici konumunda kalmak yerine kendi teknolojisini geliştiren, bölgesel çözümler üreten ve uluslararası rekabette söz sahibi olan ülkeler arasında yer alması, ekonomik bağımsızlık kadar teknolojik egemenlik açısından da stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka yarışı artık tek bir ülkenin mutlak üstünlüğüyle tanımlanabilecek bir alan olmaktan çıkıyor. Önümüzdeki on yıl, teknolojik üstünlüğün yalnızca algoritmalarla değil; devlet politikaları, ekonomik dayanıklılık, enerji kapasitesi ve insan sermayesinin birlikte yönetilebildiği ülkeler tarafından belirleneceğini gösteriyor. Yapay zekanın geleceğini belirleyecek olan da yalnızca en akıllı model değil, onu destekleyen en güçlü ulusal ekosistem olacaktır.

[Devrim Danyal, Blockchain & Yapay Zeka Akademi kurucusu ve Gelecek Teknolojileri eğitmenidir.]

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