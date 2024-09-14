Yapraklarla Sanat: Fırat Kalkan'ın Sergisi - Son Dakika
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Yapraklarla Sanat: Fırat Kalkan'ın Sergisi

Yapraklarla Sanat: Fırat Kalkan\'ın Sergisi

Temizlik işçisi Fırat Kalkan, yapraklardan yaptığı sanat eserleriyle iki sergi açtı.

14.09.2024 12:40
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ANKARA'da Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olan Fırat Kalkan (46), parkları temizlerken topladığı yapraklardan yaptığı resim ve figürlerle 2 sergi açtı. Kalkan, "Resimlerimi almak isteyenler oldu. Ancak satmayı düşünmüyorum. Eğer ileride böyle bir şey olursa lösemili ve SMA'lı çocuklar yararına satmak isterim" dedi.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 2017'den bu yana temizlik işçisi olarak çalışan Fırat Kalkan, parkları süpürürken topladığı yapraklardan resim ve çeşitli figürler yaptı. Kalkan'ın özellikle sonbaharda dökülen yaprakların üzerine yaptığı Atatürk portreleri büyük beğeni topladı. Kalkan, yaprakların yanı sıra yine parklardan topladığı çekirdek kabukları ve ağaç dallarını da kullanarak yaptığı resim ve çeşitli figürlerle 2 sergi açtı. Kalkan'ın, Kuğulu Park ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kızılay Sanat Merkezi'nde 300'ün üzerindeki çalışması ile açtığı sergiler, yoğun ilgi gördü.

'ATATÜRK'ÜN SİLÜETİNİ YAPTIM'

Fırat Kalkan, parklarda ağaçlardan dökülen yapraklarla çalışmaya başladığını söyleyerek, "En başta yaprakların rengi ilgimi çekti. İçimde bazı hisler uyandırdı ve önce yapraklardan kalp yapmakla başladım. Sonra nereye kadar getirebileceğimi düşündüm ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini yapraklardan yaptım. Bunun gibi birçok çalışmalarımız oldu. Bazı fotoğraflarım, çalışmalarım Çankaya Belediyesi'nin sitesinde yayınlandı. Oradan gören firmalar beni gezilere, kamplara davet ettiler. Demir yollarının fotoğraf yarışmasında ödül kazandım. Sonrasında bu işi sanata çevirmek için bir kursa yazıldım. Yolun başındayken çok güzel tepkiler aldım. Yaptığım çalışmaları belediye ile paylaştım. Onlar da kendi resmi sitelerinde yayınlamaya başladıkça çok güzel yorumlar okudum. 2022'de de Kuğulu Park'ta, geçen mart ayında da Kızılay Kültür Sanat Merkezi'nde sergilerimi açtım. Her ikisine de güzel ilgi vardı. Park sakinleri de beni çok sever. Burada güzel bir bağımız var. Resimlerimi almak isteyenler oldu. Ancak satmayı düşünmüyorum. Eğer ileride böyle bir şey olursa lösemili ve SMA'lı çocuklar yararına satmak isterim" dedi.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: DHA

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