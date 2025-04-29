Yaralanan Çocuk: İki Belediye Görevlisi Beraat Etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin iki belediye görevlisinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener ile taraf avukatları katıldı.

Hakim önceki celse de esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, taraflara söz verdi.

Sanık Asena Ülkü Ünal görevini ihmal etmediğini ve en iyi şekilde görevini yaptığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık Mustafa Şener de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Söz konusu olayda şahsıma gelen hiçbir ihbar yoktur. İddiaları reddediyorum." diye konuştu.

Mağdur avukatı Aslıhan Ergün de sanıkların indirim maddeleri uygulanmadan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerini suçsuz olduğunu, dosyada müvekkillerin aleyhine somut bir delil bulunmadığını beraatlerine karar verilmesi gerektiğini savundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, sanıkların isnat edilen suçu işlediğine dair kesin delil bulunmaması sebebiyle beraatlarına hükmetti.

"Tazminat davamız devam ediyor"

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan mağdur avukatı Aslıhan Ergün, Cumhuriyet savcısının sanıkların cezalandırılmasına dair mütalaada bulunduğunu belirterek, "Maalesef köpekler çocukları parçaladığı için kimse cezalandırılmadı." diye konuştu.

Ergün, karara itiraz edeceklerini ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.

Avukat Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

"Manevi olarak açtığımız 10 milyonluk tazminat davamız devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi dedi ki 'Bu çocuk için verilecek bu miktar, bizi fakirleştirir onu zenginleştirir. Çünkü Tunahan fakir, bizim ona vereceğimiz para israftır.' ABB konserlere ve köpeklere milyonlarca lira para harcadığını biliyoruz ama kendi ihmalleri nedeniyle oluşmuş bir olayda bu parayı israf olarak gördü."

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde Tunahan Yılmaz'ın okula giderken boş arazide başıboş sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı anlatıldı.

Mağdur çocuğun ailesinin olayda sorumluluğu bulunan belediye yetkililerinden şikayetçi oldukları aktarılan iddianamede, savcılığın Ankara Valiliğinden soruşturma izni talep ettiği, bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

İddianamede sanıkların eylemleriyle ilgili şu tespitlere yer verildi:

"İdari hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi şeklindeki hizmet kusuruna dayanılarak idari hizmette yetersizlik, eksiklik ve düzensizlik sonucunda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşmaları ve mağdur Yılmaz'a saldırarak yaralanması şeklinde mağduriyetine sebep olunmasında Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür vekili Ünal ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü olarak görev yapan Şener'in görevlerini yerine getirmede ihmallerinin bulunduğu belirlenmiştir. Sanıkların ihmali davranışlarının tespit edildiği ve mağdurun köpek saldırısı sonucu yaralanması şeklinde mağduriyetinin gerçekleşmesi nedeniyle sanıkların eylemlerinin 'ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak' suçuna temas ettiği anlaşılmıştır."

İddianamede, sanıkların "ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.