Yaralı Baykuş ve Güvercin Tedavi Edildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, arazide yaralı bulunan peçeli baykuş ve güvercin tedavi altına alındı.

Doğa ve Koruma Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki peçeli baykuş ve güvercin bulan vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

???????Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan 2 kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedaviye alındı.

Peçeli baykuş ve güvercin, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.