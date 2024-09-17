Yaralı Çakal Tedavi Ediliyor

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman ekipleri tarafından bulunan yaralı çakal, Balıkesir Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (tedavi altına DKMP) alındı.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Kazdağları'nda yaralı halde bulunan yaralı çakal, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Genç çakal, yaban hayatı veteriner kekim, Ertan Şenol tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında ilçede bulunan özel bir hayvan hastanesine götürüldü.

Burada yapılan tetkikler sonrasında ameliyat edilen çakal tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.