Yaralı Caretta Caretta Tedavi Altında - Son Dakika
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Yaralı Caretta Caretta Tedavi Altında

Yaralı Caretta Caretta Tedavi Altında
18.06.2026 17:25
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Manavgat'ta olta iğnesi yutan caretta caretta, tedavi için ekipler tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde olta iğnesi yutarak yaralanan caretta caretta tedavi altına alındı.

Sorgun Sahili açıklarında denizde yaralı bir caretta caretta bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından tekneye alınarak karaya çıkarılan caretta carettanın yapılan kontrolde olta iğnesi yuttuğu belirlendi.

Cerrahi operasyonla olta iğnesi çıkarılan caretta caretta tedavi altına alındı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Taşkavak, yaptığı açıklamada, duyarlı bir balıkçı sayesinde caretta carettanın bulunduğunu ifade etti.

Kaplumbağaya ihbar eden balıkçının kızının adı olan "Derin" ismini verdiklerini belirten Taşkavak, caretta carettanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden denize salınacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı Caretta Caretta Tedavi Altında - Son Dakika

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