Yaralı Kaya Kartalı Doğaya Salındı - Son Dakika
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Yaralı Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Yaralı Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Kocaeli'de yaralı bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğal yaşamına geri döndü.

02.11.2024 15:48
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Kocaeli'de yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavisinin ardından doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda kuş gözlemcileri, yaralı kaya kartalı olduğunu fark etti.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kayalık alanda yürüttükleri operasyonla kartalı güvenli şekilde kurtararak Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Travma geçirdiği anlaşılan kaya kartalının yapılan ilk kontrolünde, boyun omurunda zedelenme olduğu ve dehidrasyona (su kaybı) bağlı güçsüz düştüğü tespit edildi.

Uzman veteriner hekimler tarafından hızla tedavi altına alınan kartalın, durumu titizlikle takip edildi.

Merkezde 10 gün boyunca tedavi gören kaya kartalına, yeniden uçma yeteneği kazandırıldı.

Özel beslenme ve Kuş Uçuş Alanı'nda yapılan antrenmanlarıyla kendini toparladığı görülen kaya kartalı, Kuzuyayla bölgesinde doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA

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