Yaralı Kınalı Keklik Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde arazide yaralı halde bulunan kınalı keklik tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Altındağ Mahallesi yakınlarında yaralı bir kınalı keklik buldu.

Jandarma, kekliği tedavisinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Keklik, tedavisinin ardından doğaya salınacak.