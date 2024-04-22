Doğanşehir'de yaralı kurt sulama kanalından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğanşehir'de yaralı kurt sulama kanalından kurtarıldı

Doğanşehir\'de yaralı kurt sulama kanalından kurtarıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurt, özel bir aparat kullanılarak kanaldan çıkarıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Hayvan Barınağına bırakıldı ve ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

22.04.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ayağından yaralı olan kurt Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerince boynuna özel bir aparat geçirilerek kanaldan çıkarıldı.

Kurtarılan hayvanın tedavisi için Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına bırakıldığı oradan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Doğanşehir, İtfaiye, Malatya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğanşehir'de yaralı kurt sulama kanalından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Tarım Fuarı'na Yoğun İlgi
    11:20 Aydın'da Tarım Fuarı'na Yoğun İlgi

    Aydın'da düzenlenen Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na on binlerce kişi ziyaret etti. Fuarın en ilgi çeken standı ise İş Makineleri Operatörlük Eğitim Kursu ve Belgesi veren Belgesem oldu. Çocuklar gerçek iş makinesi ile kum oynamanın keyfini yaşadı.

  • Kamyonculuktan Emekli Olan Yaşlı Adam, Tarıma ve Hayvancılığa Yöneliyor
    11:20 Kamyonculuktan Emekli Olan Yaşlı Adam, Tarıma ve Hayvancılığa Yöneliyor

    Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kerim Balcıoğlu, kamyonculuk mesleğindeki trafik stresi ve korna sesinden bıkarak emekli oldu. Kendini tarıma ve hayvancılığa adayan Balcıoğlu, her gün evinin bahçesindeki koyunlarıyla ilgileniyor ve sessizlikte huzur bulduğunu söylüyor. Yıllarca kamyon şoförlüğü yaparak Türkiye'yi dolaşan Balcıoğlu, tecrübelerini kullanarak koyunlarının ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar biliyor ve onlara özenle bakıyor. Emekli hayatında tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktan mutluluk duyan Balcıoğlu, sağlığı elverdiği sürece bu işlere devam etmeyi planlıyor.

  • Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda altın madalya hedefliyor
    11:19 Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda altın madalya hedefliyor

    İstanbul'da geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda da kürsünün en üst basamağını hedefliyor. Berna Tut, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü ile Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği elde etti.

  • U19 Elit A Ligi 2.Grup'ta Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
    11:19 U19 Elit A Ligi 2.Grup'ta Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

    U19 Elit A Ligi 2.Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı Arda Kaya ve Mustafa Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golünü ise Emirhan Yiğit kaydetti.

  • Kulak Memesindeki Çizgi Kalp-Damar Hastalığı Riskine İşaret Edebilir
    11:19 Kulak Memesindeki Çizgi Kalp-Damar Hastalığı Riskine İşaret Edebilir

    Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kevser Gülcihan Balcı, kulak memesindeki çapraz çizginin, artan kalp-damar hastalığı riskine işaret edebileceğini ancak bunun tek başına bir gösterge olmadığını söyledi.

  • Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası aldı
    11:18 Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası aldı

    Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda takım kotası almanın önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu başarıyla şampiyonayı taçlandırdığını söyledi. Organizasyonda 52 ülkeden 431 sporcu mücadele etti ve Türkiye'de en fazla olimpiyat kotası dağıtılan şampiyona oldu. Milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.

  • Afyonkarahisar'da Selüloz Yüklü Tır Devrildi
    11:18 Afyonkarahisar'da Selüloz Yüklü Tır Devrildi

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, selüloz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.


10:05 CHP’den emeklilerle ilgili yeni hamle Özgür Özel duyurdu CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu
09:49 Küflü çikolata krizi tırmanıyor 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı Küflü çikolata krizi tırmanıyor! 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı
09:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor 20’den fazla anlaşma imzalanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak
08:42 Şanlıurfa’da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi
08:11 8 ilde terör örgütüne ağır darbe 82 mağara ve sığınak imha edildi 8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi
09:36 Aracında tiner içip kendini ateşe verdi Aracında tiner içip kendini ateşe verdi
09:32 Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı
08:57 Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı
02:53 Kiracı-dükkan sahibi tartışması kötü bitti 1 yaralı Kiracı-dükkan sahibi tartışması kötü bitti! 1 yaralı
00:42 Şişli’deki AVM’de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti Şişli'deki AVM'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
00:39 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’taki caddelere Türk bayrağı asıldı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı
23:28 Şampiyonluk maçında ilginç anlar Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
22:36 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz
22:33 Burdur’da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi Burdur'da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 11:21:39. #1.11#
SON DAKİKA: Doğanşehir'de yaralı kurt sulama kanalından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement