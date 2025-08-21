Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı.
Havutlu Mahallesi'nde bir leyleğin uçamadığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kanadında yara olduğunu fark ettikleri kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne götürdü.
Leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
