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Yaralı bulunan peçeli baykuş ve kuğu jandarma tarafından koruma altına alındı - Son Dakika
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Yaralı bulunan peçeli baykuş ve kuğu jandarma tarafından koruma altına alındı

Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan peçeli baykuş ve kuğu tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından yaralı bulunan 'peçeli baykuş' ve kuğu koruma altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan bakım ve beslenmelerin ardından hayvanların tedavisi yapılmak üzere doğal yaşam alanına ulaştırılmak için Edirne Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

24.01.2024 - 18:39,  Güncelleme: 18:41
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Yaralı bulunan peçeli baykuş ve kuğu jandarma tarafından koruma altına alındı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan peçeli baykuş ve kuğu tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından yaralı bulunan 'peçeli baykuş' ve kuğu koruma altına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sorumluluk bölgesinde yürütülen çevre, doğa ve hayvan koruma çalışmaları çerçevesinde, Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyü karayolu üzerinde uçamayan peçeli baykuş tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından alınan baykuşun ardından, Uzunköprü ilçesine de bağlı Karabürçek köyü'nde vatandaşlar tarafından kanat kısmından yaralanan kuğu da teslim alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan bakım ve beslenmelerin ardından hayvanların tedavisi yapılmak üzere doğal yaşam alanına ulaştırılmak için Edirne Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Yaralı bulunan peçeli baykuş ve kuğu jandarma tarafından koruma altına alındı
Kaynak: İHA
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