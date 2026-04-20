Yaralı Pelikan Kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, barajda bitkilerin arasında mahsur kalan ve kanatlarından yaralanan pelikan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Boğazköy Barajı çevresinde dün öğle saatlerinde yürüyüş yapanlar, suda bitkilerin arasında çırpınan pelikanı fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Suya uygun özel kıyafetlerini ve can yeleklerini giyerek kurtarma çalışması başlatan ekipler, sıkışan pelikanın kanatlarından yaralı olduğunu belirledi. Pelikan, bulunduğu yerden dikkatle çıkarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yaralı pelikan ise tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.