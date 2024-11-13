Yaralı Şahin Konya'ya Götürüldü - Son Dakika
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Yaralı Şahin Konya'ya Götürüldü

Yaralı Şahin Konya\'ya Götürüldü

Kulu'da yaralı bulunan şahin, tedavi için Konya'ya sevk edildi.

13.11.2024 12:46
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Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazide bulunan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Konya'ya götürüldü.

Dinek Mahallesi'nde boş arazide yaralı haldeki şahini fark eden bir çiftçi, Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipleri yaptıkları incelemede şahinin kanadının saçmayla yaralandığı tespit etti.

Yaralı şahin, Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ramazan Karakaya tarafından tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Cihanbeyli Şefliğinden gelen ekiplere teslim edildi.

Yaralı şahin tedavisi yapılmak üzere Konya'ya götürüldü.

Kaynak: AA

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