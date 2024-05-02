Yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı

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Hakkari'de yaralı halde bulunan dağ keçisi, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Kırıkdağ Gümüşlü köyü sakinleri tarafından fark edilen keçi, doğa koruma ekipleri tarafından yakalanarak müdahale edildi. Keçi, kırık ayağının tedavisi için uzun süre merkezde kalacak.

02.05.2024 10:40
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Yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı

VAN - Hakkari'de duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi Van'da tedavi altına alındı.

Hakkari merkeze Kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Kırıkdağ Gümüşlü köyü sakinleri ceviz ağaçlarını sulamak için gittikleri ormanlık alanda arka sol ayağı kırık olan dağ keçisini fark ettiler. Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan dağ keçisini yakalayan köy gençleri bir iple keçiyi bağlayıp yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan aldıkları keçiye yapılan ilk müdahalenin ardından Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gönderildi.

Merkezlerinde yılın her ayında farklı türlerde yaban hayvanlarını misafir ettiklerini ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Son olarak DKMP Hakkari İl Şube Müdürlüğü'ne vatandaşlar tarafından yaralı bir dağ keçisinin olduğu ihbarı verildi. Ekipler, ihbar üzerine bölgeye giderek hayvanı alarak ilk müdahalelerini orada yapıp merkezimize gönderdiler. Burada yaptığımız muayenede ayağında kırık oluşmuş. Yalnız kırığın çok eskiden oluştuğu, yaralı olmasında dolayı beslenememeye bağlı olarak bitap düştüğünden dolayı hayvan zayıflamış. Biz gerekli tedavisini bakımını yaptık. DKMP Hakkari İl Şube Müdürlüğü'ndeki veteriner arkadaşlarımız bölgede ilk müdahalesini yapmıştı. Bizde burada gerekli tedavilerini yapıyoruz. Kırık iyileşinceye kadar burada misafir edeceğiz. Kırık iyileşmesi uzun süren bir tedavi şeklidir. İlk müdahaleden sonra söyleyeceğimiz şey hayata tutunacak. Bizde hastamızın refahı için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önce de merkezimizde yavru dağ keçilerini büyütüp doğaya saldık. Bunu için yerimiz, tecrübemiz ve hastanemiz buna müsayit" dedi.

Kaynak: İHA

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