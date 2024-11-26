Yaratıcı Eller, Temiz Denizler Etkinliği

Güncel

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezince "Yaratıcı Eller, Temiz Denizler" sahil temizliği etkinliği ile toplanacak çöpler, tasarım atölyesinde yeni ürünlere dönüştürülecek.

TTSO'dan yapılan açıklamada, "Yaratıcı Eller, Temiz Denizler" sahil temizleme etkinliğinin, 3 Aralık Salı günü Trabzon'un Arsin ilçesi sahil parkında yapılacağı belirtildi.

Etkinliğe öğrencilerin katılacağı aktarılan açıklamada, "Sahil temizleme çalışmasında toplanan çöplerin geri dönüşüm atölyesinde yeniden tasarlanarak değerli ürünlere dönüştürülmesi katılımcılara öğretilerek, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlanacak." ifadesine yer verildi.

"Geri dönüşüm malzemelerinin nasıl değerli ürünlere dönüştürülebileceğini öğreteceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, etkinliğin Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası kapsamında düzenlendiğini belirtti.

Çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmayı ve geri dönüşümle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Karbuz, "Sahil temizliği sonrası gerçekleştirilecek workshop sayesinde, geri dönüşüm malzemelerinin nasıl değerli ürünlere dönüştürülebileceğini uygulamalı olarak öğreteceğiz." ifadesini kullandı.

Karbuz, Doğu Karadeniz'in, Türkiye'nin en zengin doğasına sahip bölgelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, çevre duyarlılığı yüksek etkinliklerin bölgedeki doğal mirasın korunması için büyük önem taşıdığını vurguladı.