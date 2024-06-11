Yaren Leyleğin Yavrusu Tekrar Rehabilitasyon Merkezine Götürüldü - Son Dakika
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Yaren Leyleğin Yavrusu Tekrar Rehabilitasyon Merkezine Götürüldü

Yaren Leyleğin Yavrusu Tekrar Rehabilitasyon Merkezine Götürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bitkin düştüğü için yuvasından alınıp tedavi edilen Yaren leyleğin yavrusu, yaşadığı problem üzerine tekrar rehabilitasyon merkezine götürüldü. Yavru leylek, tedavi sürecinin devam ettiği merkezde bakımı yapılacak ve kanatlanıp uçuş antrenmanları yapılırken doğaya salınması değerlendirilecek.

11.06.2024 14:31
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bitkin düştüğü için yuvasından alınıp tedavi edildikten sonra yerine bırakılan "Yaren" leyleğin yavrusu, yaşadığı problem üzerine tekrar rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi mahalleye 13'üncü yılında da gelen Yaren'in 4 yavrusu oldu.

"Yaren" ile "Nazlı" leyleğin yavrularından ikisinin yumurtadan çıktıktan sonraki günlerde ölmesinin ardından diğer yavrulardan birinin de yuvada bitkin düştüğü fark edildi. Bunun üzerine Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından yuvadan alınan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Tedavinin ardından sabah sepetli itfaiye aracıyla tekrar yuvaya bırakılan leylek, dengesini kaybederek asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince alınarak rehabilitasyon merkezine teslim edilen kuşun tedavi süreci devam ediyor.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yuvaya bırakılan yavruyla ilgili yeni bir sorun yaşandığını söyledi.

Her şeyin güzel gittiği anda böyle bir olayın yaşandığını anlatan Tüydeş, şöyle devam etti:

"Bugün Yaren leylekle ilgili güzel bir gelişme başladığını zannederken yavruda görülen aksaklıklar onu yuvadan düşürecek pozisyona getirdi. Yaklaşık yarım saat kadar yuvada askıda kaldı, neyse ki Karacabey Belediyesi İtfaiyesi hızlıca yeniden müdahale edip yavruyu yuvadan aldı. Aslında o saate kadar her şey normal gibi gözüküyordu. Fakat strese bağlı olduğunu düşünüyoruz, yorumlamalarımız bu şekilde oldu. Yavrunun bir anda dengesini kaybetmesi ve ardından anne ve babasından ürktüğünü düşünüyoruz. Böyle bir telaşe anında dengesini kaybedip yuvadan düşecek gibi oldu ama yuvanın kenarındaki dallara takılı kaldı."

Daha önce leyleklerin başka yavrulara da sahip çıktığını bildiklerini ifade eden Tüydeş, "Karacabey'de bir leyleğin yavrusunu başka bir leyleğe sahiplendirdiğimiz olmuştu. Yurt dışında da bu yapılabiliyordu. Ancak şu an burada böyle bir durum oluştu. Bundan sonra rehabilitasyon merkezindeki veterinerler tarafından bakımı devam edecek. Doğaya salınması da kanatlanıp uçuş antrenmanları yapılırken değerlendirilecek." dedi.

Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaren Leyleğin Yavrusu Tekrar Rehabilitasyon Merkezine Götürüldü - Son Dakika

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