Yaren Leylek ile Balıkçı Adem'in arasına Nazlı girdi
13. kez balıkçı dostu Adem amcaya kavuşan yaren Leylek eşi Nazlı ile yuvasında güneş banyosu yapmayı tercih ediyor
Eşi Nazlı'nın geldiği günden bu yana kayığa uğramaz olan Yaren leylek ile elinde balıklar ile kayığına konmasını bekleyen Adem amcanın arasına kara kediler girdi
BURSA - Son 13 yıldır çıktığı her göç yolculuğunda Bursa'daki kayıkçı dostu Adem amcayı unutmayan Yaren leylek bu yıl eşi Nazlı ile birlikte geldiği Eski Karaağaç köyündeki yuvasında güneşli havanın tadını çıkarıyor.
Eşi Nazlı ile birlikte güneş banyosu yapan Yaren'e göldeki kayığından bakan Adem amca elinde balıklarla Yaren'in kayığına konmasını bekliyor.
Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Son 12 yıldır her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.
Adem ile Yaren'in arasına Nazlı girdi
29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Ancak bu yıl Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı Karaağaç köyündeki yuvalarında buluştu. Ne olduysa Nazlı'nın köye gelişinin ardından Adem amca ile Yaren leyleğin arasına kara kediler girdi. Nazlı ile vakit geçirmeyi tercih eden Yaren leylek eşinin yuvaya gelmesinin ardından Adem amcanın kayığına uğramaz oldu. Son 4 gündür her sabah göle açılıp elinde balıkla yarenin kayığa konmasını bekleyen Adem amca her şeye rağmen ısrarlı bekleyişini sürdürüyor.
Yaren ve Nazlı'nın yuvadaki güneş keyfi drone ile görüntülendi
Uzun bir aranın ardından Eski Karaağaç köyündeki yuvada buluşan Yaren ve Nazlı'nın mutlulukları gözlerinden okunurken bu güzel anları Adem Amca'da göldeki kayığından izledi. Adem amca Yaren ve Nazlı belki açtır balık yemek isterler diye son 4 gündür her sabah göldeki yerini alıyor ancak yol yorgunu 2 leylek yuvalarından pek ayrılmıyor. Çaresiz Adem Amca da elinde balıklarla gölden onları izliyor.
Yaren sayesinde köy ihya oldu
Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınan Adem Amca ve Yaren leyleğin hikayesi Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı. Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret eder oldu. Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuva www.yarenleylek.com adresi üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebiliyor.
Son Dakika › Güncel › Yaren Leylek ile Balıkçı Adem'in arasına Nazlı girdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında şehit yakınları ve gazilerin millete emanet olduğunu belirterek, onların her meselesinde yanlarında olmanın ve gönüllerini hoş etmenin boynunun borcu olduğunu söyledi. Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin güçlü bir devlet olmanın önemine vurgu yaparak, savunma sanayine yapılan yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdiklerini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sorescu'nun golüyle Gaziantep FK öne geçti.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programında bir araya gelerek, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin çabalarının hiç bitmeyeceğini belirtti. Erdoğan, milletin kazanımlarına ve geleceğine sahip çıkmanın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasının vatan topraklarını korumanın ve güvenle yaşamanın yolunun olduğunu ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüsünün şarampole devrilmesiyle 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri olay yerine intikal etti ve yaralıların durumu yakından takip ediliyor. Kazayla ilgili inceleme ve diğer işlemler hızla başlatıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanıyla başlayıp sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Ramazan ayı nedeniyle ziyaret saatlerinde değişikliğe gitti. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ziyaret saatlerinin 20:00 ile 22:00 olarak düzenlendiği belirtildi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yoldan çıkan transmikser, park halindeki 7 araca çarptı. Çarptığı otomobilleri sürükleyen mikser, 2 aracı altına alarak durabildi. Araçların içinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir kısmı ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
İstanbul'da Ramazan ayının gelmesiyle trafik çilesi ikiye katlandı. E-5 Karayolu Esenyurt-Beylikdüzü yol ayrımında iftara dakikalar kala trafikte kalan sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan kağıt yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, 'Devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır' açıklamasını yaptı.
Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, iftar çadırlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırının önünde orucunu açmak için bekleyen bir üniversite öğrencisi, 'Aç kaldığım zamanlar da oluyor. Geçen sene yemekhanede 6 lira olan yemek ücreti bu sene 15 lira oldu' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?