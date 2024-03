Güncel

Yaren Leylek ile Balıkçı Adem'in arasına Nazlı girdi

13. kez balıkçı dostu Adem amcaya kavuşan yaren Leylek eşi Nazlı ile yuvasında güneş banyosu yapmayı tercih ediyor

Eşi Nazlı'nın geldiği günden bu yana kayığa uğramaz olan Yaren leylek ile elinde balıklar ile kayığına konmasını bekleyen Adem amcanın arasına kara kediler girdi

BURSA - Son 13 yıldır çıktığı her göç yolculuğunda Bursa'daki kayıkçı dostu Adem amcayı unutmayan Yaren leylek bu yıl eşi Nazlı ile birlikte geldiği Eski Karaağaç köyündeki yuvasında güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Eşi Nazlı ile birlikte güneş banyosu yapan Yaren'e göldeki kayığından bakan Adem amca elinde balıklarla Yaren'in kayığına konmasını bekliyor.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Son 12 yıldır her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi.

Adem ile Yaren'in arasına Nazlı girdi

29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Ancak bu yıl Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı Karaağaç köyündeki yuvalarında buluştu. Ne olduysa Nazlı'nın köye gelişinin ardından Adem amca ile Yaren leyleğin arasına kara kediler girdi. Nazlı ile vakit geçirmeyi tercih eden Yaren leylek eşinin yuvaya gelmesinin ardından Adem amcanın kayığına uğramaz oldu. Son 4 gündür her sabah göle açılıp elinde balıkla yarenin kayığa konmasını bekleyen Adem amca her şeye rağmen ısrarlı bekleyişini sürdürüyor.

Yaren ve Nazlı'nın yuvadaki güneş keyfi drone ile görüntülendi

Uzun bir aranın ardından Eski Karaağaç köyündeki yuvada buluşan Yaren ve Nazlı'nın mutlulukları gözlerinden okunurken bu güzel anları Adem Amca'da göldeki kayığından izledi. Adem amca Yaren ve Nazlı belki açtır balık yemek isterler diye son 4 gündür her sabah göldeki yerini alıyor ancak yol yorgunu 2 leylek yuvalarından pek ayrılmıyor. Çaresiz Adem Amca da elinde balıklarla gölden onları izliyor.

Yaren sayesinde köy ihya oldu

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınan Adem Amca ve Yaren leyleğin hikayesi Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı. Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret eder oldu. Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuva www.yarenleylek.com adresi üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebiliyor.