Samsun'da, silahla yağma ve hırsızlık suçlarından 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla yağma" ve "hırsızlık" suçlarından 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.?
Son Dakika › Güncel › Yargı Kaçaklığı: Samsun'da Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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