Yargıç Crawford, Filistinli Aktivisti Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Yargıç Crawford, Filistinli Aktivisti Serbest Bıraktı

ABD'li Yargıç Geoffrey Crawford, Filistin'e destek veren Mahdawi'nin serbest bırakılmasına karar verdi.

30.04.2025 19:13
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NEW ABD'li Yargıç Geoffrey Crawford, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan aktivist Mohsen Mahdawi'nin serbest bırakılmasına karar verdi.

Vermont Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Crawford, 10 yıllık Green Card sahibiyken ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından Filistin gösterilerine katıldığı için gözaltına alınan Mahdawi'yle ilgili kararını açıkladı.

Crawford, 14 Nisan'da ICE polisleri tarafından gözaltına alınan Mahdawi'nin serbest bırakılması yönünde görüş bildirdi.

ABD hükümetinin avukatlarının bölge mahkemelerinin bu süreçte "hiçbir rolü olmadığına dair" itirazları sonucu değiştirmedi.

Mohsen Mahdawi, Yargıç Crawford'un kararının hemen ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Vermon'taki mahkemenin çıkışında basın açıklaması yapan Mahdawi, "Bu, adaletten şüphe duyan herkes için, ABD'deki adalet sistemine dair bir umut ve inanç ışığıdır." ifadelerine yer verdi.

Mahkeme belgelerinde Mahdawi'nin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki bir mülteci kampında doğduğu ve 2014 yılında ABD'ye taşındığı bilgileri yer aldı.

Kısa süre önce Columbia Üniversitesi'ndeki yüksek öğrenimini tamamlayan Filistin asıllı öğrencinin mayıs ayında mezuniyet belgesini alması bekleniyordu.

Louisiana'da ICE birimine ait bir gözaltı merkezinde tutulan Mahdawi, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin Öğrenci Birliğini, benzer gerekçelerle gözaltına alınan diğer Filistin asıllı öğrenci Mahmud Halil ile birlikte kurmuştu.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Benzer gerekçelerle, Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.

Avukat Luna Droubi 15 Nisan'da, 10 yıldır yasal oturma izni bulunan Filistinli müvekkili Mohsen Mahdawi'nin vatandaşlık işlemlerinin son aşaması için Vermont eyaletinde gittiği göçmenlik ofisinde, statüsünün iptal edilerek gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Filistin, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıç Crawford, Filistinli Aktivisti Serbest Bıraktı - Son Dakika

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