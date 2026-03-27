Yargıç Pentagon'un Anthropic Kararını Durdurdu

27.03.2026 10:02
Federal yargıç, Pentagon'un Anthropic'i 'riskli' ilan eden kararını geçici olarak durdurdu.

SAN ABD'de federal yargıç, Savunma Bakanlığının (Pentagon), teknolojisini "tüm yasal askeri amaçlar" için ordunun kullanımına açmayı reddeden yapay zeka firması Anthropic'i "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan ettiği kararın yürütmesini geçici olarak durdurdu.

Yapay zeka aracı Claude'un geliştiricisi Anthropic ile Pentagon arasında, şirketin yapay zeka teknolojisindeki bazı güvenlik kısıtlamalarını kaldırmaması üzerine bir süredir tırmanan gerilim mahkemeye taşındı.

Pentagon'un 6 Mart'ta Anthropic'i "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmesi üzerine şirket tarafından 9 Mart'ta açılan davada yargıç kararını açıkladı.

Federal yargıç Rita Lin, Pentagon'un şirketi "riskli" ilan ettiği kararın yürütmesini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımını durdurmalarına yönelik talimatını geçici olarak durdurdu.

Lin, "Bir şirketin hükümetle aynı fikirde olmadığını ifade ettiği için ABD'nin potansiyel düşmanı ve sabotajcısı olarak damgalanmasının" kanunlarda yerinin bulunmadığını belirtti.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

Ardından Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisinin ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını kabul edemeyeceğini açıklayan firmayı "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatını vermişti.

Kaynak: AA

Pentagon, İran’a son darbeyi vurma planları yapıyor Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
Galatasaray’dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk Galatasaray'dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
Nereden nereye 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştüler Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştüler
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

10:28
Galatasaray’dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
10:16
Yediği gollere tepki yağıyor Ederson’a milli maçta büyük şok
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
09:54
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu Çuvalla para verecek
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
