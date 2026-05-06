Yargıç Shin Jong-oh Öldürüldü

SEUL, 6 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un eşi Kim Keon-hee hakkında Deutsch Motors hisse senetlerinin manipülasyonu ve yolsuzluk gibi suçlardan verilen kararın temyiz sürecine bakan yargıç çarşamba günü sabah saatlerinde ölü bulundu.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Seul Yüksek Mahkemesi Yargıcı Shin Jong-oh'un yerel saatle yaklaşık 01.00 sıralarında mahkeme binası yakınlarında ölü bulunduğunu bildirdi. Saat 24.00 civarında gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti.

Olayın nedenine ilişkin polisin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Pazartesi günü özel danışmanlardan oluşan bir ekip, Kim Keon-hee'yi hisse senedi manipülasyonu ve yolsuzluk gibi suçlardan verilen 4 yıl hapis cezasını onayan temyiz mahkemesi kararına karşı Güney Kore Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Seul Yüksek Mahkemesi, 28 Nisan'da alt mahkemenin kararını bozarak, Kim'in hapis cezasını 20 aydan 4 yıla çıkarmış, 50 milyon won (yaklaşık 33.910 ABD doları) tutarında da para cezası vermişti. Böylelikle Kim'e özel savcılık ekibinin talep ettiği 15 yıllık hapis cezasının altında bir ceza verilmiş oldu.