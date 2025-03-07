Yargıda Birlik ve TOBBUYUM'dan İşbirliği Protokolü

(ANKARA) - Yargıda Birlik Derneği ile TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi arasında temel arabuluculuk eğitimi ve kişisel gelişim programlarını kapsayan İş Birliği Protokolü imzalandı.

Yargıda Birlik Derneği ile TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi arasında temel arabuluculuk eğitimi ve kişisel gelişim programlarını kapsayan İş Birliği Protokolü imzalandı.TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Dr. Birol Kırmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Muzaffer Köstü ve TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel'in katıldığı imza töreni 7 Mart 2025 tarihinde TOBBUYUM'da gerçekleşti.

Protokol çerçevesinde, TOBBUYUM'un düzenlediği temel arabulucuk eğitimi ve diğer programların, Yargıda Birlik Derneği üyelerine çok özel avantajlarla sunulacağı bildirildi.

Dernek Başkanı Dr. Birol Kırmaz yaptığı açıklamada TOBBUYUM tarafından düzenlenecek programlarla ilgili bilgilerin yakın zamanda üyelere mesaj yoluyla bildirileceğini, devamında da kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.